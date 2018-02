Glazbeni dvojac koji ne pristaje na intervjue niti otkriva svoj identitet

Na posljednjem koncertu u Tvornici pjevačica je nadigla masku, dvorana se oduševila, no ta je euforija vrlo brzo i splasnula s obzirom na to da je ženska polovica misterioznog dvojca Nipplepeople lice pokrila u rekordnom roku te tako i dalje ostavila publiku i glazbene kritičare u neizvjesnosti.

Glazbeni duo vodi se jednostavnom politkom prema kojoj intervjue jednostavno – ne daje pa ni nominacija za Večernjakovu ružu i pokušaj da se opišu barem kroz stih ili pjesmu nisu bili iznimka. U jednom rijetkom intervjuu s početka karijere kao razlog ovakve odluke naveli su ideju prema kojoj “u moru žutila na glazbenoj sceni” žele glazbu staviti u prvi plan i fokusirati svoju publiku upravo na stihove i zvuk.

Još 2008. godine objavili su prvi singl “Broj”, nakon kojeg je uslijedilo nekoliko njih poput “Sutra”, “Tebi”, “Ne volim te” i “Bolji”, no pravu su frku na glazbenoj sceni napravili obradom pjesme “Frka” Zdenke Kovačiček. S obzirom na to da su njihovi identiteti nepoznati, referirat ćemo se na njihove spolove jer je to, zapravo, jedino što o njima i znamo: muškarac za laptopom, žena za mikrofonom, Kire Mitrev kao autor glazbe i tekst iz knjige poezije Slavice Maras bili su dovoljni da “Frka” jako brzo preuzme radijski eter. Lako pamtljive i neobične tekstove te moderan zvuk “odobrila” je i sama Zdenka Kovačiček. Zašto su odabrali baš ovaj, pomalo zaboravljeni hit iz osamdesetih godina, otkrili su kroz isključivo jednu izjavu za Dnevnik.hr:

– Zaboravili smo trenutak kad smo pjesmu čuli prvi put, ali se sjećamo drugog, sudbinskog puta, u jednom malom klubu u Beogradu. Tad nam se usjekla u pamćenje i tad se dogodila ljubav. Na prvoj sljedećoj probi sve je brzo sjelo na svoje mjesto i prošlo je malo vremena od tog trenutka začeća pa do prve javne izvedbe. Osim što je u njemu nastao ovaj hit, Beograd za njih ima još jedno posebno značenje jer su tamo imali svoj debitantski nastup 2010. godine. Budući da dobar glas brzo putuje, mistični je dvojac stigao i do Francuske gdje je pokupio samo odlične komentare.

Naime, zapazio ih je portal “Electro and pop” koji je ostao oduševljen njihovim radom. Oduševljenje nije mogao sakriti ni portal “Wee All Want Someone To Shout For” koji ih je počastio izjavom da je njihov rad “prava elektronička glazba napravljena kako spada”. Iako im je Zdenka Kovačiček ponudila obradu još pokoje pjesme s albuma, elektro-pop dvojac odlučio se na nešto novo pa je dva tjedna prije rasprodanog koncerta u Tvornici objavio singl “Nikada” u kojima se isprepliću ljubavna i neljubavna tematika na čiji smo spoj već navikli u njihovim pjesmama, a prve su reakcije publike pozitivne.

Dolazak na Večernjakovu ružu su najavili, no ne zna se u čijem će se društvu pojaviti. Možda ih ova nominacija ili potencijalna pobjeda “omekšaju” pa barem doznamo njihova imena – uvijek se možemo nadati, zar ne?