Joe Biden na pogreb kraljice dolazi u 'Zvijeri', a palača je u zadnji čas obavijestila i o jednoj promjeni

Srcedrapajuća scena kojoj smo svjedočili prije punih 25 godina, kada su prinčevi William i Harry, tada tek dječaci, hodali rame uz rame iza majčinog lijesa ponovit će se danas ( i ponovno obići svijet), kada će uz oca, kralja Charlesa III. braća hodati iza bakinog lijesa, na posljednjem ispraćaju najdugovječnije vladarice, kraljice Elizabete II. Kako bi to moglo izgledati vidjeli smo u srijedu kada su hodali za bakinim lijesom pri prevoženju u Dom parlamenta. Četvrt stoljeća prije bila su braća ujedinjena u tuzi zbog iznenadne smrti svoje majke, a sada je u fokusu njihova zajednička tuga zbog smrti kraljice koja ih spaja usred zategnutog odnosa zbog kojeg mjesecima ne komuniciraju.

Podsjetimo, uzrok raskola među braćom Harryjeva je odluka da se sa suprugom Meghan Markle povuče iz kraljevske obitelji i odseli u SAD. Odnos je dodatno narušila Harryjeva najava da će napisati memoare u kojima će otkriti pravo lice kraljevske obitelji. Međutim, sve to sad je, trenutno iza njih. Ili barem – na čekanju. A da sve to vrlo emotivno braća proživljavaju potvrdio je i sam princ od Walesa, William koji je priznao da mu ovaj sprovod „vraća neka sjećanja“ te da ima osjećaj da je njegova baka – kraljica – bila svačija baka. Kraljičin sprovod bit će državni sprovod, prvi takav u više od pola stoljeća, od sprovoda Winstona Churchilla koji je preminuo 1965. godine. Koštat će, procjenjuju stručnjaci, oko 6 milijardi funti i to porezne obveznike. S obzirom na veliki interes javnosti, Palača je odlučila promijeniti rutu kojom će kraljica na posljednje počivalište pa će se lijes tako prevoziti lokalnim cestama, kroz sela do Windsora, a ne autocestom kako je prvotno zamišljeno. Cijeli London prometno je paraliziran, ceste su zatvorene za promet, a kretanje je, i to ograničeno, omogućeno isključivo pješacima. Mjere osiguranja su strašne. Službena palača objavila je opsežan protokol koji nadgleda Earl Marshal, vojvoda od Norfolka.

6-8.30 sati: Posljednje bdjenje kraj kraljičinog lijesa u Westminster Hallu. U zoru posljednjeg dana nacionalne žalosti, kraljevska straža će započeti posljednje bdjenje kraj kraljičinog lijesa u Domu parlamenta. Nije zgoreg spomenuti, kraljičin lijes izrađen je od hrasta.

9.00 sati: Big Ben se oglašava u 9 sati prije nego što čekić́ zvona bude prekriven debelom kožnom navlakom koja će mu prigušiti udarce do kraja dana, iz poštovanja prema pokojnoj vladarici.

10.30 sati: Kraljičin lijes bit će iz Whitehalla prevezen kočijom, istom kojom su na posljednji počinak ispraćeni kraljičini otac i majka. Očekuje se da će se veliki broj ožalošćenih okupiti duž rute, a lijes će pratiti kralj Charles III. i stariji članovi kraljevske obitelji, kao što su to činili na sahranama princeze Diane i princa Philipa. Povorci će se pridružiti i vojska. Lijes će u 10.52 stići pred opatiju. Zanimljivo, princu Harryju iznimno je dozvoljeno da za posljednji pozdrav ipak obuče vojnu uniformu. Isto mu je bilo dozvoljeno i u subotu, na zahtjev kralja Charlesa III. na posljednjem bdjenju na kojem su uz kraljičin kovčeg stajali svi unuci njih osmero, s Williamom na čelu i Harryjem na začelju lijesa.

11:00 sati: Kraljičin lijes nosi se do Velikog oltara. Oko 2.000 gostiju, uključujući članove kraljevske obitelji i šefove država i vlada iz cijelog svijeta, zauzeti svoje mjesto u opatiji i gledati kako se kraljičin lijes nosi do Velikog oltara. Kraljevska obitelj, visoki političari i šefovi država iz cijelog svijeta su među onima koji će biti prisutni, dok se očekuje da će deseci tisuća građana postrojiti uz rutu pogrebne povorke. Neki od gostiju za koje je potvrđeno da će prisustvovati uključuju američkog predsjednika Joea Bidena, kao i premijere Kanade, Australije i Novog Zelanda. "Ovo je najveći međunarodni događaj kojem smo bili domaćini u desetljećima", rekao je izvor iz Whitehalla, prenosi novinska agencija PA. Za većinu zemalja, pozivnica se odnosi na šefa države plus gosta. Svi oni dolazit će u Westminstersku opatiju već od osam ujutro, iako je početak službe zakazan u 11 sati (12 po našem vremenu), a dolazit će organiziranim autobusima. Iznimka je američki predsjednik Joe Biden koji je dobio dozvolu doći svojim oklopljenim automobilom koji je poznat po imenu „Zvijer“. Uz Joea i Jill Biden, sprovodu će nazočiti i austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen, premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern, australski premijer Anthony Albanese, kanadski premijer Justin Trudeau, Belgijski kralj Philip i kraljica Mathilde, španjolski kralj Felipe VI i kraljica Letizia te njegov otac, bivši kralj Juan Carlos I. Dolazak su potvrdili i predsjednici i premijeri brojnih drugih država, a Hrvatsku će na kraljičinom sprovodu predstavljati predsjednik Zoran Milanović sa suprugom. Britanska premijerka Liz Truss će se susresti s manjim dijelom svjetskih čelnika koji dolaze u London na kraljičin sprovod.

11.00-12.00 sati: Državna sahrana u opatiji. Državnu sahranu prenosit će televizija i bit će emitirana diljem svijeta. Za kraljičin sprovod odabrana je Westminsterska opatija zato što je bila mjesto brojnih važnih događaja u kraljičinom životu – tu se udala, tu je okrunjena za kraljicu, tu su joj se vjenčali članovi najuže obitelji..., a u opatiji su održane i druge kraljevske sahrane, uključujući sahranu princeze Diane 1997. i kraljice majke 2002. Po završetku službe slijede dvije minute šutnje.

12.00-13.00 sati: Kraljičin lijes putuje centrom Londona. Kraljičin lijes će, s povorkom, krenuti preko Parlamentarnog trga, preko The Malla, pored Buckinghamske palače, do Wellington Archa gdje će kraljevska obitelj gledati kako se kraljičin lijes prenosi u nova državna mrtvačka kola, čije je detalje kraljica za života odobrila, prije nego što započne svoje putovanje u dvorac Windsor. 13.00-16.00: Lijes se prebacuje u Windsor Lijes s posmrtnim ostacima kraljice bit će prevezen u Windsor i onda do svog posljednjeg počivališta u kapeli Svetog Georga (Jurja) gdje će stići u 15.15.

16.00 sati: Kraljicu sahranjuju pored supruga, princa Philipa. U 16 sati počinje služba koja će biti emitirana uživo. Prije posljednje himne, krunski draguljar će izvaditi Carsku državnu krunu, žezlo i kuglu iz kraljičinog lijesa. Nakon toga kraljica će biti sahranjena u kraljevsku grobnicu zajedno sa svojim suprugom vojvodom od Edinburgha, roditeljima i sestrom Margaret.

19.00 sati: Kralj Charles III. posipa zemlju Kralj Charles III. i najuža obitelj vratit će se u dvorsku kapelicu na privatnu obiteljsku sahranu, gdje će - kao što je pokojna kraljica učinila za svog oca - monarh posuti zemlju po lijesu.