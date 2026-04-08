Ella Dvornik otkrila nepoznati detalj o svojoj obitelji: Moja baka je tužila državu i pobijedila je

U novom videu koji je objavila na Instagramu Ella Dvornik govori kako mnogi njezinu kreativnost uvijek povezuju s očevom stranom obitelji, pa je ovom prilikom htjela ukazati kako kreativnost i poduzetnički duh dolazi i s mamine strane obitelji. "Moja baka Žarka je tužila državu i pobijedila je. Osim toga, završila je pravo tako da je dovela odvjetnika samo kao ukras. On je samo sjedio jer je morao biti tamo, a ona je sama odrađivala sve. Imala je i jedan od najpoznatijih dućana cipela u Splitu. Tko je tamo živio sigurno zna za taj dućan u koji su cipele dolazile iz Italije. Osim toga, nešto prije svoje 80. godine napisala je knjigu. Baka super piše. Napisala je već i drugu, i završava sada treću”, ispričala je Ella u videu.

Otkrila je i kako je njezin pokojni djed Ivo imao tvrtku koja se bavila interijerima te je njegova tvrtka uredila brojne hotele diljem Dalmacije. "Možete shvatiti zašto moja mama ima taj smisao za interijere. Moja teta Ana, koja je mojoj mami sestra, je izvrsna arhitektica. Radi u Italiji već jako dugi niz godina. Tako da nije sva moja kreativnost došla samo s tatine strane. Onaj biznis dio kreativni je ipak došao s mamine strane. Osim toga obje strane obitelji su imale ogromne uspone i padove tijekom mog života. Od toga da su imali sve i da su izgubili sve i nisu imali ništa. Gledala sam ih kako uporno iz ničeg grade opet nešto i mijenjaju smjerove, ne drže se tvrdoglavo samo jednog smjera", objasnila je Ella u videu.

U komentarima se javila i njezina mama Danijela te je napisala: "Kod nas u društvu uvijek se žena gleda kroz muškarca i svaki uspjeh nas žena se umanjuje . Iako ne podcjenjujemo muški uspjeh i zasluge . Ljudi ponekad ne vide stablo od šume. Žene su uvijek bile pokretači , barem u našoj obitelji". Njezini pratitelji su joj zahvalili što je podijelila ovu priču. "Opasno moćne žene! I nevjerojatna ženska linija za naslijediti! Bravo žene, you rock!", pisalo je u jednom od komentara.