VIDEO Našeg glumca optužuju da je kriv za ljubavni brodolom ove djevojke! Slučajno se sreli u Parizu, reakcije pljušte

Naš poznati glumac, 29-godišnji Splićanin Josip Ledina javnosti je najpoznatiji kao autor i glumac u "Fešti", televizijskoj uspješnici "Crno-cijeli svijet", a dogodio mu su i veliki inozemni uspjeh u popularnoj francuskoj humorističnoj seriji "Greek Salad". Osim toga, svoju splitsku adresu zamijenio je ono pariškom te se preselio u veljači 2024. godine. No ono što se ovih dana masovno komentira na društvenim mrežama jest upravo jedan video koji je postao viralan na Instagramu. Naime, američka influencerica imena Lohanny Santos snimala se kako pozira i publici pokazuje što je odjenula, a odjednom pored nje prolazi naš Josip. Nakon nekoliko koraka što je prošao, vratio se i pitao ju što radi. Potom joj se pridružio i spontano snimio s njom ono što je on odjenuo. Ova spontana i topla reakcija potpunih neznanaca bila je iznimno simpatična njezinim pratiteljima pa je video u kratkom roku prikupio čak više od 250 tisuća oznaka "sviđa mi se" te više od tisuću i šesto komentara. Osim toga, video je prikupio više od 2,9 milijuna pregleda. Josip se potom influencerici javio u komentarima: "To sam ja Lohanny ha-ha. Sretan sam što smo se upoznali, J", napisao je te je Josip Ledina prikupio više od četrdeset tisuća lajkova samo u tom komentaru.

Nakon toga, ispod objave počeli su se nizati i ostale reakcije publike: "Ovaj muškarac je toliko sexy, dragi Bože", "Ako je on Francuz onda je jako uljudan u usporedbi s drugima", "Bilo mu je drago što si mu dopustila da se snimi s tobom", "Ovaj dečko je visok skoro dva metra", "Omg, toliko ste zgodni", "Preslatko je ovo ispalo", dio je komentara, a dok su drugi pisali: "Ovaj čovjek je razlog zašto je ona prekinula sa svojim dečkom", "Je li joj ovo budući suprug"...

Podsjetimo, prošle godine u travnju pisali smo kako je glumac Josip Ledina dobio i Večernjakovu domovnicu 2025. koju dodjeljuju Večernji list i Fenix-magazin. Poznati glumac bio je nominiran u kategoriji "Gluma", odnosno za najpopularnijeg glumca u hrvatskom iseljeništvu prema odluci čitatelja. Tu nagradu, kazao nam je, posebno cijeni. – Presretan sam što sam dobitnik Večernjakove domovnice, pogotovo jer nagrada dolazi od čitatelja, odnosno od naroda. To mi je potvrda da, iako sam tek na početku karijere, moj umjetnički rad prate i cijene. Ova nagrada je vjetar u leđa i svjetionik na nemirnoj pučini filmske industrije – istaknuo je Ledina, a osvrnuo se i na projekte u kojima je igrao. – Svakako da su me svi projekti formirali jer sam ih većinom snimao dok sam još bio student glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, i svako iskustvo ispred kamere za mene bilo je dragocjeno. Imao sam čast naučiti od starijih glumaca, i upijao sam znanje na svakom koraku. Ipak, moram priznati da me Akademija najviše formirala, pogotovo suradnje s odsjekom filmske režije. Brusio sam zanat u više od 20 kratkometražnih filmova i vježbi studenata režije, i tu se nekako otkrio taj moj nerv za glumu pred kamerom. Moram priznati da su me njihovi mentori, redatelji Zvone Jurić i Antonio Nuić, uveli u svijet filmske glume i da ih i dandanas smatram svojim mentorima i prijateljima po čiji se savjet rado vraćam – prisjetio se ranije, a ostatak cijelog intervjua pročitajte OVDJE.