Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TKO BI REKAO...

VIDEO Našeg glumca optužuju da je kriv za ljubavni brodolom ove djevojke! Slučajno se sreli u Parizu, reakcije pljušte

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
09.04.2026.
u 08:00

Influencerica se snimala kako pozira i publici pokazuje što je odjenula, a odjednom pored nje prolazi glumac Josip Ledina. Nakon nekoliko koraka što je prošao, vratio se i pitao je što radi. Potom joj se pridružio i spontano snimio s njom ono što je odjenuo. Ova spontana i topla reakcija potpunih neznanaca bila je iznimno simpatična njezinim pratiteljima pa je video u kratkom roku prikupio čak više od 250 tisuća lajkova i skoro tri milijuna pregleda.

Naš poznati glumac, 29-godišnji Splićanin Josip Ledina javnosti je najpoznatiji kao autor i glumac u "Fešti", televizijskoj uspješnici "Crno-cijeli svijet", a dogodio mu su i veliki inozemni uspjeh u popularnoj francuskoj humorističnoj seriji "Greek Salad". Osim toga, svoju splitsku adresu zamijenio je ono pariškom te se preselio u veljači 2024. godine. No ono što se ovih dana masovno komentira na društvenim mrežama jest upravo jedan video koji je postao viralan na Instagramu. Naime, američka influencerica imena Lohanny Santos snimala se kako pozira i publici pokazuje što je odjenula, a odjednom pored nje prolazi naš Josip. Nakon nekoliko koraka što je prošao, vratio se i pitao ju što radi. Potom joj se pridružio i spontano snimio s njom ono što je on odjenuo. Ova spontana i topla reakcija potpunih neznanaca bila je iznimno simpatična njezinim pratiteljima pa je video u kratkom roku prikupio čak više od 250 tisuća oznaka "sviđa mi se" te više od tisuću i šesto komentara. Osim toga, video je prikupio više od 2,9 milijuna pregleda. Josip se potom influencerici javio u komentarima: "To sam ja Lohanny ha-ha. Sretan sam što smo se upoznali, J", napisao je te je Josip Ledina prikupio više od četrdeset tisuća lajkova samo u tom komentaru.

Nakon toga, ispod objave počeli su se nizati i ostale reakcije publike: "Ovaj muškarac je toliko sexy, dragi Bože", "Ako je on Francuz onda je jako uljudan u usporedbi s drugima", "Bilo mu je drago što si mu dopustila da se snimi s tobom", "Ovaj dečko je visok skoro dva metra", "Omg, toliko ste zgodni", "Preslatko je ovo ispalo", dio je komentara, a dok su drugi pisali: "Ovaj čovjek je razlog zašto je ona prekinula sa svojim dečkom", "Je li joj ovo budući suprug"...

Podsjetimo, prošle godine u travnju pisali smo kako je glumac Josip Ledina dobio i Večernjakovu domovnicu 2025. koju dodjeljuju Večernji list i Fenix-magazin. Poznati glumac bio je nominiran u kategoriji "Gluma", odnosno za najpopularnijeg glumca u hrvatskom iseljeništvu prema odluci čitatelja. Tu nagradu, kazao nam je, posebno cijeni. – Presretan sam što sam dobitnik Večernjakove domovnice, pogotovo jer nagrada dolazi od čitatelja, odnosno od naroda. To mi je potvrda da, iako sam tek na početku karijere, moj umjetnički rad prate i cijene. Ova nagrada je vjetar u leđa i svjetionik na nemirnoj pučini filmske industrije – istaknuo je Ledina, a osvrnuo se i na projekte u kojima je igrao. – Svakako da su me svi projekti formirali jer sam ih većinom snimao dok sam još bio student glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, i svako iskustvo ispred kamere za mene bilo je dragocjeno. Imao sam čast naučiti od starijih glumaca, i upijao sam znanje na svakom koraku. Ipak, moram priznati da me Akademija najviše formirala, pogotovo suradnje s odsjekom filmske režije. Brusio sam zanat u više od 20 kratkometražnih filmova i vježbi studenata režije, i tu se nekako otkrio taj moj nerv za glumu pred kamerom. Moram priznati da su me njihovi mentori, redatelji Zvone Jurić i Antonio Nuić, uveli u svijet filmske glume i da ih i dandanas smatram svojim mentorima i prijateljima po čiji se savjet rado vraćam – prisjetio se ranije, a ostatak cijelog intervjua pročitajte OVDJE.

Ključne riječi
viralni video Pariz Lohanny Santos glumac Josip Ledina showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!