FOTO Ženi se sin Siniše Vuce! Kleknuo pred atraktivnu djevojku tuniskih korijena, zbog njega se preselila

Agent za nekretnine i sin našeg poznatog pjevača Siniše Vuce, 29-godišnji Vilibald Vuco, zaručio je svoju dugogodišnju djevojku Meriam Benmiloud. Radosnu vijest podijelila je upravo Meriam na društvenim mrežama, uz jednostavnu, ali snažnu poruku: "Najlakše ‘da’ koje sam ikad izgovorila." Romantična prosidba dogodila se u pitoresknom mjestu Velo Grablje na otoku Hvar, u intimnom okruženju najbližih prijatelja i obitelji. Vilibald je kleknuo pred svoju odabranicu, a dirljiv trenutak bio je prožet iskrenim emocijama i srećom koja je obilježila ovaj važan korak u njihovoj vezi. Par je zajedno otprilike skoro tri godine, no zasad nisu otkrili kada planiraju stati pred oltar. Njihova ljubavna priča ima i međunarodnu notu – Meriam je hrvatsko-tuniskog podrijetla, četiri godine mlađa od Vilibalda, a prošle se godine zbog ljubavi preselila iz Kölna u Zagreb.

Upoznali su se upravo na Hvaru, gdje je Meriam redovito provodila ljeta. Iako je odrasla u Njemačkoj, njezini korijeni vežu je uz Hrvatsku i Tunis. "Otac joj je iz Tunisa, majka s Hvara, a cijeli život provela je u Njemačkoj gdje su se njezini roditelji upoznali. Budući da je svako ljeto dolazila na Hvar, imali smo zajedničke prijatelje koji su nas spojili. I tako je sve krenulo – i ubrzo smo se zaljubili“, ispričao je Vilibald u jednom ranijem intervjuu za Story.

Danas se Vilibald uspješno bavi nekretninama, dok je ranije gradio nogometnu karijeru. Igrao je za klubove poput Hajduka i Rudeša, no zbog ozljede bio je primoran prekinuti profesionalni sport. Unatoč toj prekretnici, čini se da je svoju sreću pronašao izvan nogometnih terena – u ljubavi koja je sada okrunjena zarukama.