Uspoređivali su ga s Jimom Morrisonom, a njegova smrt i danas je misterij

Kada je sobarica u luksuznom hotelu Ritz-Carlton u Sydneyu prije točno 23 godine pokušala otvoriti vrata sobe 524, nije ni sanjala koji je prizor čeka unutra. Nakon to su konačno ušli u sobu, dočekalo ih je beživotno tijelo Michaela Hutchencea, frontmena australske grupe INXS i jedne od najvećih rock ikona posljednje dvije dekade prošlog stoljeća.

Soba je bila prepuna lijekova i boca, a Hutchence je pronađen gol, omotan kožnim remenom oko vrata. Premda je službeno konstatirano samoubojstvo, postoje indicije kako je Hutchence žrtva auto-erotskog gušenja, koje je znao prakticirati. Michael Kelland John Hutchence rođen je 22. siječnja 1960. u Sydneyu, ali je odrastao u Hong Kongu. Sa 17 godina osnova i svoj prvi bend The Farriss Brothers, budući da su 3 člana grupe bili braća Farriss. Dvije godine kasnije postaju INXS i počinju nastupati kao predgrupa poznatim australskim rockerima Midnight Oil. U svibnju 1980. izdaju prvi singl "Simple Simon"/"We Are the Vegetables", au listopadu iste godine i debitanstki album "INXS".

Album je najavio njihov prvi hit "Just Keep Walking". Nakon što su pokorili Australiju, svjetsku slavu doživjeli su albumom "Kick" 1987. godine. Album je imao četiri velika hita - "New Sensation", "Never Tear Us Apart", "Devil Inside" i "Need You Tonight", a Hutchence je postao velika rock zvijezda, kojeg su zbog karizme i seksepila uspoređivali s Jimom Morrisonom. Idući album "X" iz 1990. imao je hitove "Suicide Blonde" i "Disappear", a Hutchence je tada bio u vezi s pop zvijezdom Kylie Minogue. Njegov ljubavni život bio je česta tema medija. Bio je i u vezi s Belindom Carlisle, Helenom Christensen i Kym Wilson. No, najviše se pisalo o vezi s Paolom Yates, tadašnjom suprugom Boba Geldofa. Yates je 1996. rodila njihovu kći kojoj su dali ime Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence.

Nakon Hutchencove smrti čini se kao da se prokletstvo srušilo na njegove bližnje. Nedugo nakon što seobjesio u svojoj hotelskoj sobi, predozirala se Paula Yates, a umro je njegov otac otac Kelland Hutchence. Njegova majka Patricia Glassop, brat Rett i sestra Tina godinama su vodili pravnu bitku za skrbništvo nad Hutchenceovom kćeri Tiger Lily koju je odgojio Bob Geldof. Tiger Lily, danas 24-godišnjakinja, nije dobila niti novčića od ostavštine koja se procjenjuje na 16 milijuna funti, odnosno 138 milijuna kuna.