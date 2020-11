Nakon prošlotjedne haljine s dekolteom Barbara sinoć odjenula decentniju kombinaciju

Nakon što je prošlog tjedna njena haljina zbog dekoltea izazvala brojne reakcije javnosti, Barbara Kolar se u sinoćnjoj emisiji "Zvijezde pjevaju" odlučila za decentniju haljinu.

Podsjetimo, u raspravu oko njene haljine prošlog tjedna uključila se i bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je na društvenim mrežama Barbarinu odjevnu kombinaciju ocijenila "tužnom".

Foto: Instagram

– Ja sam za te komentare samo čula, a nisam ništa čitala. Drago mi je ako je moja haljina svrgnula pozornost nacije s uobičajenih drama i stvari koje nas muče, pa je to postao najveći problem u dva dana. Znala sam da će haljina biti polarizirajuća, pa je jednima bila u hollywoodskom stilu, a drugima svjetska katastrofa. Imala sam lijepi vikend i nisam ga htjela kvariti čitajući komentare. Koliko sam vidjela, ništa se nije dogodilo i nisam prešla granice ukusa. Osobno ne mislim da je ta haljina nekog trebala uvrijediti – kazala nam je Barbara Kolar.

– Haljina je divna i kad sam je probala u trgovini, super mi je stajala. No svjesna sam bila da je gornji dio haljine predugačak za moj struk pa smo svi gledali hoće li skliznuti. Tijekom snimanja uhvatili smo je s nekoliko šavova, pa je sve držalo. I prije je bilo takvih haljina i komentara, samo ne znam zašto ljudi misle, kada su tako okrutni, da to nekoga ne pogađa. Nije prvi put da se komentira moj izgled, no ne moraju svi uvijek biti lažni moralisti i dušobrižnici. Čula sam da su komentirali: "Joj ona je tako mršava jer ima psihički poremećaj." Ako će se nastaviti tako pisati, stvarno bih ga mogla i razviti – u šali nam je kazala Barbara.

Voditeljica nam je tada najavila i kako će za finalnu emisiju "nacija biti zadovoljna".

– Haljina je tijesna, ali kad se podvuče patent-zatvarač, sve je pod kontrolom, kazala je Barbara.