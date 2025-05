Uršula Tolj podijelila neugodno iskustvo iz Splita: 'Zamislite, dobila sam je samo ja'

Urednica i voditeljica Uršula Tolj doživjela je neugodnost u Splitu koji je posjetila zbog prošlotjedne utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu. Uršula je odsjela u jednom hotelu, a automobil je parkirala u blizini, u staroj gradskoj jezgri. Kad je dan nakon utakmice došla do automobila, u namjeri da krene za Zagreb, primijetila je da joj je netko potrgao brisač na stražnjem dijelu vozila.

"Ma znate što! Čak ne želim vjerovati da se ovo dogodilo zbog utakmice, volim Split i nastavit ću i dalje dolaziti", rekla je za Slobodnu Dalmaciju. "Ako se mene pita, to je napravio neki stanar, koji živi u blizini mjesta gdje sam parkirala auto i koji misli da gosti na to mjesto nemaju pravo parkirati. Bila je to slijepa ulica i jedino sam tamo našla parking jer je bila velika gužva. Ma da je bar samo iščupao onu metlicu, nego je skroz potrgao brisač. Još sam i dobila kaznu za parkiranje, doduše potpuno zasluženo, napisanu u sedam ujutro u nedjelju. Ali zamislite, dobila sam je samo ja! Ali eto, što se može", nastavila je.

"Meni je drago da sam u Splitu uvijek rado primljena među ljudima, evo sad me jedan čovjek prepoznao na ulici baš u subotu kad je bila utakmica, prepoznao me i rekao: 'Aaa Uršula, HRT, ajde dođi na ribu!' Toliko je inzistirao da sam s društvom ušla u njegovu kuću na ručak, pojeli smo ribu i malo rižota, popili vina i pravac Poljud, a onda me sutra dočekalo ovo s brisačem", dodala je.

Podsjetimo, Uršula je rodom iz Rijeke, a jednom prilikom je ispričala da je ljubav prema Hajduku naslijedila od pokojnog tate. "Hajduk mi je na neki način ostao kao najveća poveznica s njim. Ta se ljubav nasljeđuje, tata mi je prenio. I moja djeca će je naslijediti, sigurna sam. Bilo je to još dok sam išla u prvi razred osnovne škole. Imala sam sedam godina. Mama je sebi kupila televizor da može gledati filmove dok tata gleda utakmice. Bilo mi je žao što on gleda sam, pa sam mu se tako pridružila", rekla je ranije.