Glumica konačno može odahnuti, uhićen muškarac koji joj je život pretvorio u pakao

Glumica Bella Thorne (23) oglasila se na Instagramu porukom kojom se zahvalila FBI-u koji je ušao u trag jednom od muškaraca koji je navodno odgovoran za hakiranje njezinog Snapchat računa prije dvije godine.

Britanac Joseph O` Connor (22) uhićen je u Španjolskoj, a Belli je prijetio da će objaviti njezine golišave fotografije ako ona ne objavi tweet u kojem mu se zahvaljuje što joj je vratio račun, stoji u objavi FBI-a koju je objavio američki New York Times. Bella mu se nije zahvalila, već je svoje golišave fotografije sama objavila na Twitteru kako bi pokazala da je jača.

-Želim zahvaliti FBI-u što je neumorno tražio osobu koja je od mog života i života drugih stvorila pakao. Puno sam se puta u životu osjećaja povrijeđeno, ali mislila sam da nemam izlaza i onda sam donijela odluku. Osjećala sam da moram jer ne bih mogla provesti još jedan dan osjećajući da mi netko uzima tijelo, dušu, mentalno zdravlje, ljubav i nadu za svijet, započela je glumica.

-Dakle, hvala ti, FBI, na jednom manje negativcu oko kojeg se ne moram više brinuti. Opet sam se probudila s nadom i skinula sam veliki teret. Uz to, htjela bih reći ono što već dugo želim. Za sve one koji misle da je ženama ugodno u njihovom tijelu i da sebe prikazuju jer to neki traže, za sve one koji misle 'ona to zaslužuje', za ljude koji misle 'snimilila je fotografiju pa zaslužuje biti ponižena'.Oni koji su dali takve primjedbe, bili su odvratni. Nadam se da se osjećate odvratno, zaključila je Bella.

Foto: Instagram/ bellathorne

Podsjetimo, glumica je prošle godine otvorila profil na OnlyFansu gdje je tada oborila rekord nakon što je u samo 24 sata zaradila više od milijun dolara.

