Učiteljica osvojila 2.500 eura u showu: 'Izludila je sve!'

Natjecateljica iz Rijeke, učiteljica Paula Eleta Barišić dobro se zabavila u showu ''Tko to tamo pjeva?'' i kući otišla s osvojenih 2.500 eura. Nažalost, odustala je pred finalnim duetom u kojemu je nastupao posljednji tajni glas s gošćom panelisticom, Domenicom. Da je odlučila riskirati, osvojila bi maksimalnih 5.000 eura, obzirom da je posljednji tajni glas, stand up komičar, bio dobar glas.

U prvom izazovu naziva ''Playback'' natjecateljici su se predstavili tajni glasovi u tri runde, a pjevali su, odnosno otvarali usta na snimljenu matricu. Dobri pjevači u ovom izazovu pjevaju na snimljeni svoj glas, dok loši na tuđi. U prvoj rundi predstavili su se stand up komičar, kostimografkinja i snimateljica. ''Želiš prvih 500 eura zaraditi? Onda me slušaj!'' poručila joj je Alka Vuica i kazala: ''Gospodina stand up komičara ćemo zadržati, gospodična kostimografkinja je sigurno plesačica, ima plesačke noge, cipelice, dosta dobro fejka playback, mogla bi biti i pjevačica, ali snimateljica prva treba ići u razotkrivanje!''. Naspram Alke, Luku Nižetića i Giannu Apostolski stand up komičar nije uvjerio. ''Sa sigurnošću mogu reći da je snimateljica loš pjevač, ali ne vjerujem ni stand up komičaru. Ne vjerujem ni Vinči, pa što bih njemu?'' komentirala je Gianna, a potom je Goran Vinčić stao u obranu svog kolege i izveo nešto potpuno neočekivano.

''Ja ću se možda prvi put u emisiji složiti s Alkom, ja mislim da on fantastično pjeva i mislim da stand up komičari, da mi znamo pjevati! Sad ću vam pokazat! Treba mi scena!'' izjavio je Vinčić i zapjevao na pozornici, a usput i pokazao svoje plesno umijeće. U ovoj rundi natjecateljica je eliminirala tajni glas snimateljicu, koja se pokazala kao loš glas, pa je tako osvojila i prvih 500 eura u showu.

