U Superpotjeri Dean učinio nešto što još nismo vidjeli: Lovci nadmašili sami sebe!

I ove nedjelje s nama je bio super tim Sven Marcelić, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa i Dean Kotiga. Prvi večerašnji natjecatelj Sergej Novosel Vučković dolazi iz Zagreba, dio je tima Hrvatskog športskog muzeja. Osvojeni iznos iskoristio bi da odvede obitelj na Olimpijske igre. U prvom krugu, u kojem voditelj Joško Lokas postavlja najviše pet pitanja s višestrukim izborom, a svaki točan odgovor donosi 500 eura, Sergej je točno odgovorio na četiri pitanja i osigurao iznos od 2.000 eura.

U brzopoteznoj igri znanja odabrao je igru protiv četvero lovaca za iznos od 14.000 eura. Naime lovci su zatražili 45 sekundi na svom satu.Sergej nije znao da je band Metallica, metal band koji je prošle godine objavio svoj jedanaesti studijski album "72 Seasons", nije točno odgovorio niti na pitanje koja je Simone zapisala da "opijum za narod nije religija nego revolucija". Odgovorio je da se radi o Simone de Beauvoir, a točan je odgovor Simone Weil.

Nije znao niti da gavrani Hugin i Munin donose vijesti iz Midgarda bogu Odinu, kao niti koji je morski prolaz iznad cestovnog tunela Euroazija. Radi se o Bosporu, a odgovorio je Dardaneli. Također nije znao da je Sumo vrsta hrvanja dodatno popularizirana rivalstvom braće.

Lovci su točno odgovorili na sva pitanja i nadigrali Sergeja s 21 sekundom prednosti. Goran Privrat iz Medulina završio je brodograđevnu školu, ima vlastiti obrt za taksiranje. Što se tiče novaca, bio bi zadovoljan s osvojenih 10.000 eura.

U prvom krugu Goran je točno odgovorio na svih pet pitanja i osvojio maksimalan iznos od 2.500 eura. U brzopoteznoj igri odlučio se suprotstaviti ekipi od četvero lovaca koji su zatražili 41 sekundu na svom satu, uz ponuđeni iznos od 20.000 eura.

Goran nije znao da u automobilističkom filmu Ferrari, Adam Driver glumi Enza, nije znao niti na kojem je kontinentu najduža rijeka Murray, odgovorio je da je riječ o Africi, a radi se o Australiji. Nepoznato mu je bilo i da je istraživač Toni Romeo vjerovao da je pronašao avion nestale avijatičarke Amelije Erhart. Uz 19 sekundi prednosti, Goran nije uspio nadmašiti nepogrešivi supertim.

Filip Vinković iz Žabnika, student je zadnje godine matematike na PMF-u. Što se tiče osvojenog iznosa, bio bi zadovoljan s nečim što bi pokrilo osnovne životne troškove do kraja fakulteta, osiguralo neko ljetno putovanje i možda još nešto da mu bude kapital za život poslije fakulteta. Svime iznad 10.000 eura bio bi zadovoljan.

VEZANI ČLANCI:

U prvom je krugu točno odgovorio na samo dva pitanja i tako osvojio 1.000 eura. U brzopoteznoj se odlučio na igru protiv četvero lovaca za 10.000 eura. Ekipa je na svom satu zatražila 43 sekunde. Filip nije znao ako je postcedent poslije riječi, da je antecedent prije riječi, kao ni da je čudnovati kljunaš oviparan sisavac koji ima čak deset spolnih kromosoma. Rekao je da se radi o čovjeku. Y je najviši indeks brzine na kojem dijelu auta? Rekao je da se radi o motoru, a točan odgovor su gume.

Nepogrešiva ekipa nadigrala je Filipa sa dvije sekunde. Petar Škof, 27-godišnjak iz Zaboka prvostupnik je informatike. Iznos koji očekuje je 10.000 eura. Potrošio bi ih na putovanje i počastio prijatelje i obitelj. U prvom krugu Petar je osvojio 1.500 eura, odgovorivši točno na tri pitanja.

Dean je kao peti lovac napravio iznimku te je spustio vrijeme u odnosu na četiri lovca za jednu sekundu i dao duplo višu ponudu. - Napravit ću presedan kojeg još nismo imali, ja se nadam da se režija neće ljutiti i da ću nastaviti raditi ovaj kviz. Ja bih se s vama igrao. Prvi put u povijesti smanjujem vrijeme na 45 sekundi i nadam se da to smijem, rekao je Dean. Petar se u brzopoteznoj igri odlučio suprotstaviti timu od svih petero lovaca i prihvatio Deanovu ponudu od 20.000 eura. Lovci su zatražili 45 sekundi na svom satu.

Nije znao koji je Euklidov spis sve do 19 stoljeća bio osnovni udžbenik geometrije, kao ni da su na latinskom jeziku napisane četiri petine sačuvanih djela Marka Marulića. Mislio je da se radi o talijanskom jeziku. Nepoznato mu je bilo i da je jedan, jedini zajednički djelitelj brojeva 401 i 607, kao i da je Jo Calderone muški alter ego s albuma Born This Way Lady Gage. Nije znao niti da je Aljaska Savezna država SAD-a s najviše aktivnih vulkana. Mislio je da se radi o Havajima. Iako je imao 15 sekundi prednosti, Petar nije uspio protiv odlične ekipe lovaca!

VIDEO: Kate Middleton ima rak: Otkrila dijagnozu, oglasio se kralj Charles i pružio joj podršku