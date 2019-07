U prodaji ulaznice za veliki zagrebački koncert Opće Opasnosti

Opća Opasnost i ove je godine među najtraženijim live izvođačima. Singlovi im osvajaju radio stanice, a njihov najnoviji album “Karta do prošlosti” zasjeo je na vrhu HRTop 40 liste i već sada prozvan najboljim ovogodišnjim rock izdanjem. Vrhunac još jedne iznimno uspješne godine, zajedno s proslavom 27. godišnjice postojanja benda, najpoznatiji slavonski rokeri odlučili su obilježiti velikim koncertom u zagrebačkom Domu sportova.

Dvoranski spektakl Opće Opasnosti uz koncertnu promociju njihovog novog albuma najavljen je za 16. studenog. Jedini je to njihov koncert u Zagrebu najavljen za ovu godinu, a ulaznice možete potražiti već danas!

Gotovo 30 godina Opća Opasnost obogaćuje hrvatsku glazbenu scenu žestokim uspješnicama i predivnim baladama koje se već mogu nazvati klasicima domaće rock scene. Novim albumom Pero Galić, Slaven Živanović Žiža, Vlado Soljačić Sojka, Josip Kamenski Kameni, Igor Kolić i Branimir Jovanovac Bani još jednom potvrđuju svoj status najpopularnijeg hrvatskog rock benda.

Uz predstavljanje pjesama s “Karte do prošlosti” (koje će nesumnjivo naći svoj put i do nekih novih srca), rock šestorka za Dom Sportova priprema svojevrsni glazbeni vremeplov s hitovima kao što su “Treba mi nešto jače od sna”, “Jednom kad noć”, “Pobjeg’o sam”, “Kriva si”, “Tragovi”, “Klaun” i “Uzalud sunce sja”. U pripremi su i brojna glazbena iznenađenja, a kao najdraže goste Opća Opasnost uvijek ističe svoju mnogobrojnu, vjernu publiku:

"Bend pripada generaciji kojoj je svirka u Domu Sportova izazov i čast, jer je to nekada bilo (a i sada je) kultno mjesto za održavanje velikog koncerta. Bez obzira na to što postoje i neka nova “in” mjesta, željeli smo baš Dom Sportova i to će ovo godine biti i naš jedini koncert u Zagrebu.

Veselimo se svakom koncertu, pogotovo sada kada imamo puno toga novog za reći publici jer nam je novi album od nedavno u prodaji i upravo ga promoviramo na turneji. Ovo će nam biti prvi put u karijeri da van Županje promoviramo album u sportskoj dvorani. Dužni smo album posebno predstaviti publici u Zagrebu i to u našem najboljem u izdanju. “Karta do prošlosti” je priča o vremenima kad smo svi bili nekako "bolji" ljudi, kad smo se više međusobno družili i imali osmijeh na licu. Naša publika nam pruža baš to: sada je tu već treća generacija i svi imaju onaj iskreni osmijeh i bit će nam jako drago upravo s njima proslaviti 27 godina rada i postojanja benda.

Zagreb i mi se volimo i tu se skupimo sa svih strana iz Lijepe Naše. Atmosfera, kao kod nas u Županji, uvijek bude super pozitivna! Sa sobom nosimo čistu slavonsku energiju i veliko slavonsko srce! Veselimo se koncertu, jer znamo da će nam biti odlično! Vidimo se 16.11. u domu sportova. Voli vas vaša Opća Opasnost!" - poručila je ekipa uz benda.

Ne propustite među prvima čuti neke od najnovijih pjesama! Zajedno s Perom, Žižom, Sojkom, Igorom Kamenim i Banijem proslavite njihov 27. bendovski rođendan! Iako album nosi ime “Karta do prošlosti”, veliki koncertni rock spektakl u Domu Sportova još je jedna stanica u svijetloj budućnosti ovih županjskih rokera. - Već sada osigurajte svoje “karte do prošlosti” i kupite ulaznice na vrijeme!

Ulaznice za ranoranioce po cijeni od 70 kuna za parter i 80 kuna za tribine od danas su dostupne na entrio.hr i sljedećim prodajnim mjestima: Hard Place, Rockmark, Dirty Old Shop, službeni Webshop Opća Opasnost.