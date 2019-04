Rock legende u novom spotu Opće opasnosti

Pet godina od posljednjeg studijskog albuma „Rocker... to sam ja” jedan od najpopularnijih rock bendova Opća Opasnost predstavlja spot za pjesmu „Karta do prošlosti” kojim najavljuju izlazak novog istoimenog albuma 31. svibnja. Kao gosti u spotu se pojavljuju tri velika imena: Mario Vestić, autor svih pjesama Opće Opasnosti, Bruno Langer, frontmen legendarnog Atomskog skloništa koje je imalo veliki utjecaj na bend i Željko Bebek, glazbena legenda i pjevač najvećeg benda ovih prostora.

„Karta do prošlosti” nova je stranica u biografiji omiljenog rock benda koji je prošle godine velikim božićnim koncertom u Županji, gradu iz kojeg je sve krenulo, obilježio 25 godina. Pero Galić, Slaven Živanović – Žiža, Vlado Soljačić – Sojka, Josip Kamenski – Kameni, Igor Kolić i Branimir Jovanovac – Bani šestorka je koja svakim riffom, pjesmom i albumom širi bazu svojih fanova i osvaja radijski eter.

„Karta do prošlosti” govori o vremenima i događajima koji su ostali iza njih. Mario Vestić, autor pjesme neraskidivo povezan s bendom, naglasio je kako bend ovim singlom, kao i s četiri već objavljena, tematski naginje prošlosti. „Karta do prošlosti je naslov koji odgovara cijelom snimljenom materijalu”, zaključio je.

Uz dosad objavljene hitove „Gubim tlo pod nogama”, „Kriva si”, „Pakleni vozači” (feat. Atomsko sklonište) i „Da je Bog dao” na albumu će se naći još devet pjesama. Novi album na kojem cijeli bend potpisuje aranžmane snimljen je u Gradištu u studiju „Mak” Branimira Jovanovca – Banija koji povodom novog albuma kaže kako su tu kod kuće što rezultira posebnom kemijom koju uvijek uspješno prenesu u svoje pjesme.

Režiju ovog fantastičnog spota snimljenog u prostoru tvornice šećera „Sladorana” potpisuje Marko Zeljković – Zelja koji svakim video spotom za Opću Opasnost (njih čak 19) na najbolji mogući način vizualno zaokruži ono što oni jesu – vrhunski rock bend. Publika to prepoznaje i nagrađuje ih sve ove godine, a oni im to svakim novim albumom vraćaju na najbolji mogući način. I zato „Karta do prošlosti” – za neka bolja prošla i još bolja buduća vremena.