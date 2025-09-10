U kina stiže najveća senzacija ovogodišnjeg festivala u Cannesu!

Od svoje svjetske premijere u Cannesu film SIRAT ne prestaje izazivati reakcije kritike i publike. Riječ je o filmu o kojem se tijekom i nakon festivala najviše pričalo, a kako i ne bi kad je redatelj Oliver Laxe snimio uistinu jedinstveno, originalno, ali i šokantno remek djelo koje je očito oduševilo žiri ovogodišnjeg najpoznatijeg i najglamuroznijeg svjetskog filmskog festivala koji mu je dodijelio svoju nagradu. Da je riječ o iznimno kvalitetnom ostvarenju dokaz su i mnogobrojna priznanja koja su uslijedila nakon Cannesa, između ostalih i onog na festivalu u Puli gdje je proglašen najboljim međunarodnim filmom u programu Greater Adria.

Riječ je o nagradi koju već treću godinu za redom dodjeljuje Kino Mreža – udruga nezavisnih kino prikazivača Hrvatske – kojom se želi skrenuti pozornost gledatelja na kvalitetna ostvarenja filmova snimljenih u nezavisnoj produkciji. Ove godine osvajač te nagrade upravo je SIRAT, film koji plijeni pozornost javnosti još od vremena kad je najavljeno njegovo snimanje. Naime, španjolski Institut za kinematografiju i audiovizualne djelatnosti još je u studenom 2023. godine odobrio budžet u iznosu od 1,2 milijuna eura za snimanje filma i to dok je sam film još uvijek bio debelo u fazi ranog razvoja.

Nakon što se premijerno prikazao u Cannesu gdje se ujedno natjecao i u službenoj konkurenciji za nagradu Zlatna palma, SIRAT je krenuo u festivalsko prikazivanje diljem svijeta pa je tako novi film Olivera Laxea bio sastavnim dijelom prestižnih međunarodnih festivala u Novom Zelandu, Sarajevu, San Sebastijanu, Torontu, New Yorku i Londonu. Sa svojim kino prikazivanjem u domicilnoj zemlji Španjolskoj krenuo je još u lipnju te je u prva 24 dana distribucije utržio gotovo 2 milijuna eura prihoda na kino blagajnama što označava zavidan financijski uspjeh, ali i funkcionira kao još jedan dokaz o koliko kvalitetnom ostvarenju se radi.

Foto: Promo

Društvene mreže orijentirane na filmske vijesti već mjesecima ne prestaju objavljivati nove informacije o ovom uratku, prvenstveno osvrte kritičara i publike koji imaju potrebu s ostatkom svijeta podijeliti svoje iskustvo gledanja ovog jedinstvenog filmskog putovanja. Avanturistički film ceste SIRAT u hrvatska kina stiže od četvrtka, 25. rujna!

U filmu SIRAT, otac i sin dolaze na rave party u izoliranom, opustjelom planinskom području južnog Maroka. Traže Mar, svoju kćer i sestru, nestalu prije nekoliko mjeseci na jednoj od sličnih maratonskih rave zabava. Bezuspješno pokazuju njezinu fotografiju posjetiteljima, okruženi elektronskom glazbom i posebnom vrstom slobode kakvu nikad ranije nisu susreli. Sve očajniji, odlučuju pratiti skupinu rejvera do posljednjeg partyja koji će se održati duboko u pustinji, nadajući se da će tamo pronaći Mar.

Oliver Laxe koji, uz režiju, također potpisuje i scenarij skupa sa Santijagom Fillolom SIRAT je prozvao svojim „najpolitičnijim“ i „najradikalnijim“ filmom kojeg je snimio u dosadašnjoj karijeri. Kako je pokušao objasniti u jednom intervjuu: „Privuklo me značenje riječi 'Sirat' koja znači nešto kao 'staza' ili 'put'. Put koji ima dvije dimenzije: fizičku i metafizičku ili spiritualnu. Sirat je unutrašnji put koji te tjera da umreš prije smrti – baš onako kako se to dogodi s glavnim likom u filmu. A to je također i naziv mosta koji spaja pakao i raj“, izjavio je Laxe. Film SIRAT četvrti je Laxeov uradak u karijeri te je ujedno i četvrti naslov s kojim se pojavio u Cannesu. Za svaki svoj film do sada upravo je na tom festivalu osvojio barem jednu nagradu: za prvijenac „You All Are Captains“ dobio je nagradu FIPRESCI; za avanturistički vestern „Mimoze“ nagrađen je u kritičarskim priznanjem u sekciji „Critics' Week“; dok je za kriminalističku dramu „Fire Will Come“ osvojio nagradu žirija u festivalskom programu Izvjestan pogled. Ipak, SIRAT mu je do sada uvjerljivo najuspješniji film – kad su u pitanju i broj osvojenih nagrada i komercijalni uspjeh na kino blagajnama – za koji je Laxe samo u Cannesu osvojio čak četiri priznanja, među ostalima i veliku nagradu žirija što se smatra najznačajnijom nagradom tog festivala nakon Zlatne palme.

SIRAT je također i prvi Laxeov film s kojim se pojavio u službenoj konkurenciji Cannesa, a riječ je o ostvarenju ispunjenom meditacijom o tuzi i mogućnostima u svijetu koji se užurbano kreće prema vlastitoj propasti. Jedan od producenata filma je možda i najveći španjolski redatelj svih vremena Pedro Almodovar, a samo je djelo ispunjeno spektakularnim kadrovima veličanstvenog okoliša kojeg redatelj iznimno voli, jer je pustinja zapravo savršeno mjesto radnje za sve ono što Laxe želi ispričati svojim filmom: „Mnogi se od nas pitaju jesmo li kao pojedinci ili društvo zbilja sposobni za promjene odnosno jesmo li sposobni za ne ponavljanje uvijek istih pogrešaka. Odgovor je daleko od očiglednog. Živimo u vrlo destabiliziranim vremenima. Bez obzira koliko naše namjere bile dobre, bez obzira koliko nas naša okolina prisiljava, promijeniti smjer kojim se naši životi kreću iznimno je teško. Međutim, u trenucima kad osjetimo smrt u blizini, nešto kao da se u nama otvori te je transformacija tada čak i moguća. Na bolje“, objašnjava redatelj Laxe.

Na popularnoj internetskoj stranici Rotten Tomatoes koja se bavi prikupljanjem tekstova filmskih kritičara diljem svijeta, avanturistički film ceste SIRAT do danas je skupio savršenih 100% pozitivnih ocjena filmske struke. Radi se o jednom od najbolje ocijenjenih filmova 2025. godine te samim time djelu koje će se sasvim sigurno pronaći na iznimno puno listi najboljih filmova godine kad se iste krenu objavljivati tijekom studenog i prosinca.

Foto: Promo

U Hrvatskoj se film premijerno prikazao na Festivalu mediteranskog filma Split u lipnju gdje je izazvao iznimnu pozornost, a domaća je kritika do sada o njemu također pisala isključivo hvalospjeve. U filmu SIRAT glavne su uloge ostvarili Sergi Lopez, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy, Stefania Gadda i Joshua Liam Henderson od kojih većina po prvi put nastupa na filmu. SIRAT je sniman u razdoblju od svibnja do srpnja 2024. godine na stvarnim lokacijama u Španjolskoj i Maroku što mu svakako daje dodatnu pozitivnu dimenziju. Briljantno bizaran, film SIRAT savršeno funkcionira kao mješavina avanturističkog filma ceste i post apokaliptičnog znanstveno fantastičnog trilera kojeg gledatelj sasvim sigurno neće zaboraviti i koji će s njim ostati dugo nakon što izađe iz kina.

Avanturistički film ceste SIRAT u domaća kina stiže u četvrtak, 25. rujna.