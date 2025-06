Tin Gojković, poznatiji kao Goc, jedna je od najvećih domaćih internet zvijezda i dio zajednice Crew TikTok kreatora, koja dokazuje da TikTokeri mogu biti puno više od zabavljača. Tinova kreativnost blista u putopisima, što je ponovno dokazao sadržajem iz Dubaija, turističke meke Bliskog Istoka. Ovo putovanje dugo se nalazilo na Tinovoj listi želja, još od školskih dana.

- Putovanje u Dubai dogodilo se gotovo spontano, iako je bilo plod jedne dugogodišnje želje. Još od osnovne škole, fasciniran sam futurističkom arhitekturom, pustinjskim krajolicima i kontrastima koje Dubai nudi, sanjao sam o tome da ga jednog dana posjetim. A onda me jednog dana prijatelj Antonio, gotovo usputno, pitao: “Hoćeš sa mnom u Dubai na tjedan dana?” I samo tako – dvije riječi, jedan poziv – rodila se odluka. Dva mjeseca kasnije, već smo sjedili u avionu - objašnjava Gojković. Pažljivo su isplanirali sve detalje putovanja, uključujući vrijeme i prijevozno sredstvo.

'U Dubaiju sam pobijedio vlastiti strah, ali i doživio jedan od najdramatičnijih trenutaka'

- Putovali smo krajem ožujka, u idealno doba godine kada temperature nisu još nepodnošljivo visoke. Tamo smo proveli sedam nezaboravnih dana. Letjeli smo izravno iz Zagreba, zrakoplovom – povratna karta nas je koštala oko 500 eura. Društvo mi je pravio moj dragi prijatelj Antonio Korajac, s kojim dijelim istu strast za istraživanjem svijeta i doživljavanjem novih kultura - rekao je Tin, pa nastavio:

- Putovanje smo u potpunosti organizirali sami – privatni aranžman od početka do kraja. Iako je danas sve dostupno online, najviše nam je pomogla činjenica da nam je tamošnja svakodnevica donekle poznata – Antonio ima sestru koja živi u Dubaiju, što nam je znatno olakšalo logistiku - otkriva influencer. Ovisno o preferencijama i budžetu, Dubai nudi različite opcije smještaja, kako luksuzne tako i priuštivije

- Imali smo nevjerojatnu sreću – boravili smo kod Antonijeve sestre, što je omogućilo dodatni budžet za aktivnosti i doživljaje. No, istraživali smo opcije smještaja, čisto informativno, i cijene se kreću od oko 500 eura za tjedan dana u solidnim hotelima za dvije osobe. Naravno, ako želite luksuz, Dubai ga nudi u izobilju – samo morate biti spremni platiti - poručuje popularni TikToker, koji je put u Dubai iskoristio za razgledavanje bogate turističke ponude.

- Posjetili smo najvažnije atrakcije – veličanstvenu Burj Khalifu, legendarni hotel Atlantis na Palmi, te naravno – prostranstva pustinje. Svaka od tih lokacija nudi jedinstvenu atmosferu, kao da ste zakoračili u drugi svijet - ističe. Jedna od glavnih atrakcija u ponudi Dubaija zasigurno je pustinjski safari, a mi smo pitali Tina je li se upustio u neka od nesvakidašnjih iskustava.

- O da – i više od toga! Oprobali smo sve što je bilo ponuđeno: adrenalinsku vožnju buggyjem po dinama, sandboarding po zlatnom pijesku i nezaobilazno jahanje deva. To iskustvo bilo je poput ulaska u pustolovni film. Osobito sandboarding – nešto sasvim drugačije i uzbudljivo. Sjećam se pogleda s vrha dine i osjećaja kad se spustite niz padinu pijeska – nevjerojatno - prisjeća se član zajednice Crew TikTok kreatora. Također, Dubai je dom najviše svjetske građevine, Burj Khalife, koja sa svojih 828 metara visine drži nekoliko rekorda u Guinnessovoj knjizi.

- Iskustvo uspinjanja do 148. kata bilo je jednako veličanstveno koliko i zastrašujuće. Kad lift zaustavi na 148. katu, a ispred vas se otvori pogled na grad koji izgleda kao maketa – osjetite se doslovno na vrhu svijeta. Bio sam na 127., 128. i konačno na 148. katu – razina pogleda i emocija raste sa svakom etažom. Iako imam strah od visine, zatvoreni prostori i moderna sigurnost tornja učinili su da se osjećam sigurno i zadivljeno - priznaje popularni Goc. Na svojem TikTok-u otkrio je da se tom prilikom vozio jednim od najdužih ziplineova na svijetu.

- To iskustvo pamtit ću cijeli život. Voziti se brzinom od 80 km/h, na visini od 200 metara, usred urbanog pejzaža... Adrenalin je bio na vrhuncu. Priznajem, kad su me pričvrstili za zipline, koljena su mi malo zadrhtala, ali već nakon prvih nekoliko sekundi sve se pretvorilo u čisto uzbuđenje. Bio je to jedan od trenutaka kad premostiš vlastite strahove i osjetiš kako rasteš iznutra - slikovito govori Tin. Što se tiče svakodnevnog života u Dubaiju, važno je poštivati lokalnu kulturu i običaje, što podrazumijeva pristojno odijevanje na javnim mjestima i ograničenu konzumaciju alkohola.

- Dubai izuzetno poštuje vlastite običaje, i to je vidljivo u svakom kutku grada. Alkohol se konzumira isključivo u za to predviđenim mjestima, odijevanje je pristojno, osobito u vjerskim objektima. Bio sam iznenađen koliko je točno definirano što se smije, a što ne – npr. u džamiju ne smijete ući u kratkim hlačama, a žene moraju pokriti kosu. Sve u svemu, kultura se poštuje i svi se prema tome odnose s dostojanstvom - tvrdi influencer. S obzirom na to da je riječ o najgušće naseljenom gradu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prometna povezanost postaje izuzetno bitna za turiste.

- Iznajmili smo automobil – što se na kraju pokazalo kao izazov, ali i velika sloboda. Dubai je ogroman, ceste su široke i brze, ali greške u skretanju vas lako mogu koštati dodatnih 15 do 20 minuta vožnje. Navigacija je obavezna, a promet često vrlo intenzivan. Ipak, auto vam daje fleksibilnost. Javnim prijevozom se nismo služili, iako sam čuo da je metro iznimno uređen i točan - prenosi iskustvo Gojković, koji je na putovanju doživio zanimljivu anegdotu. Naime, njihov Lamborghini se pokvario.

- Da, to je bio jedan od najdramatičnijih trenutaka. Rentali smo Lamborghini. No, samo nekoliko sati kasnije motor je prokuhao. Iz rent-a-cara su tvrdili da je to radi toga što smo prekoračili 120 km/h, što je za taj automobil apsurdno. Lamborghini je stvoren za brzinu. Na sreću, bez problema su nam dali zamjenski. Iskustvo koje ću definitivno pamtiti – jer, budimo iskreni, tko može reći da mu je zakuhao Lamborghini - ispričao nam je.

Lokalno stanovništvo na Tina je ostavilo pozitivan dojam. - Oduševili su me – posebice radnici. Svi su iznimno susretljivi, ljubazni, spremni pomoći. Osjećate se kao gost kojem se iskreno žele ugoditi, bez obzira tko ste i otkud dolazite - nahvalio je tamošnje ljude Zagrepčanin, a onda se dotakao i cijena.

- Dubai može biti skup – ali ne mora. Ako se snalazite, možete jesti u pristupačnim restoranima i birati razuman smještaj. Neki kažu da je grad preskup, ali sve ovisi o vašem pristupu. Na primjer, safari u pustinji s uključenim aktivnostima koštao nas je samo 50 eura – cijeli dan ispunjen avanturom i uživanjem - kaže. Tradicionalna arapska jela nije imao prilike probati i zbog toga mu je žao, no zato se usrećio suvenirima.

- Uvijek sa svakog putovanja donesem nešto što me podsjeća na destinaciju. Iz Dubaija sam ponio mali kip Burj Khalife i deve. Obitelji i prijateljima sam donio magnete s lokalnim motivima. Uvijek biram suvenire koji pričaju priču i koji će me, kad ih pogledam, odmah vratiti natrag - pohvalio se TikToker, koji srdačno preporučuje odlazak u Dubai.

- Definitivno – investirajte u doživljaje, ne u luksuz. Atrakcije koje Dubai nudi su jedinstvene i nezaboravne. Ako imate priliku – idite. Taj grad će vas zapanjiti - savjetuje Tin i napominje da bi se i sam vratio, ali sljedeći put s novim društvom.

- Apsolutno. I to sa svojom djevojkom – volio bih joj pokazati sve ono što sam ja doživio. Siguran sam da bi je očarao jednako kao i mene - mašta influencer. Pritom, izrazito je važno odabrati prigodno vrijeme za putovanje u Dubai, budući da, od svibnja do rujna, temperature ondje mogu doseći i preko 40 °C.

- Ožujak je bio savršen – oko 28 °C, bez prekomjernog znojenja. Klima u Dubaiju je specifična, suha. Lokalci kažu da je srpanj i kolovoz najgore vrijeme za posjet, kada temperature prelaze 45 °C. Ako birate kad ići – proljeće ili rana jesen su najbolji izbor - dodaje na listu savjeta Gojković.

FOTO Jeff Bezos na svojoj luksuznoj jahti pored Hvara izmjenjivao je nježnosti sa zaručnicom Lauren

U završnom dijelu intervjua član zajednice Crew TikTok kreatora otkrio nam je neke od svojih uobičajenih navika uoči i tijekom putovanja.

- Letove tražim putem Skyscannera, smještaj preko Bookinga. Nastojim svaki put posjetiti novo mjesto. Svijet je prevelik da bih se prečesto vraćao na isto. Volim aktivan odmor i svaki dan ispunjen doživljajima - objasnio je Tin, koji pažnju obraća na povijest i povijesnu baštinu neke destinacije

- Da – smatram da tek kad upoznamo povijest neke zemlje, možemo uistinu razumjeti njezinu sadašnjost. Volim slušati lokalne legende, istraživati muzeje i povijesne lokalitete - naglašava Gojković, a zatim otkriva gdje bi najviše volio otići.

- Trenutno – Južna Amerika. To mi je najveći san. Ne znam hoće li se ostvariti ove godine, ali dogodine – definitivno - poručuje. U posebnom sjećanju ostala mu je jedna egzotična država.

- Bio sam u Egiptu, Malagi, Malti, Gibraltaru, Londonu, Ateni, Loretu de Maru, Lisabonu, Portu, Njemačkoj... Svako mjesto ima posebnu uspomenu. Egipat mi je možda najviše ostao u srcu jer sam još kao dijete sanjao o njemu - pojasnio je Tin i najavio buduća putovanja.

- Mnogo ih je. Možda Norveška – zbog polarne svjetlosti. Možda Sjedinjene Američke Države. Svijet me zove – i neću stati dok ga cijelog ne obiđem - zaključio je popularni Goc.