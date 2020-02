U Big Brotheru su se zaljubili prije 14 godina, a sada dobili drugo dijete

Violeta Halitaj i Nikša Kekezović, par koji se prije 14 godina upoznao u trećoj sezoni Big Brothera, dobio je drugo dijete, djevojčicu Nikol. Riječanka Violeta se nakon showa odselila kod Nikše u Split, vjenčali su se prije osam godina, a prije sedam dobili sina Jakova.

- Dobila sam kćer u nedjelju dan prije svog 34. rođendana. Porod je prošao stvarno dobro. Kako sam rekla ‘hvala Bogu brzo’. Izašli smo u srijedu. Prekrasan je osjećaj dobiti drugo dijete jer si sigurniji i to ti daje osjećaj zadovoljstva. Prvi put si malo preplašen. Nikša je bio na porodu. Bio je velika podrška i bio je stvarno krasan. Curica je dobila ime Nikol po ocu Nikši. To je bila njegova velika želja i to smo mu i ostvarili.

Velika su razlika ona i prvi sin Jakov, ali nije bilo ljubomore, jedva je dočekao da dođemo kući - rekla je Violeta za 24sata i dodala kako je njihova ljubav svakim danom sve jača.