Dijelili tužnu sudbinu! Sandra otkrila istinu o odnosu s Dušanom, znaju se još od djetinjstva

Sandra Škrinjar prva je kandidatkinja koja je napustila imanje Dušana Golubovca, dok je svoje druženje na imanju nastavio s Goranom i Tatjanom. Nakon ispadanja, Sandra se osvrnula na svoje sudjelovanje u showu rekavši kako je nije iznenadilo ispadanje.

– Nije me iznenadilo što me poslao kući, pa mi smo samo prijatelji. Da se među nama trebalo što dogoditi, već bi se dogodilo. Njemu se sviđaju obje djevojke, iako Gorana malo više. Rekla sam mu da bi mu ona i najviše odgovarala. Čini mi se da su se na početku oboje zaljubili, ali na farmi su počele te svađe i to ga je jako povrijedilo – rekla je Sandra za RTL TV.

S Dušanom se poznaje još od djetinjstva, a spojila ih je teška životna situacija. – Dušan i ja upoznali smo se u dječjem domu Vrbina u Sisku. Ja sam došla tamo u trećem razredu osnovne škole kad mi je umrla baka. Došli smo mlađi brat i ja. Dušan i njegovi brat Vojislav i sestra Milana došli su kada je on bio peti, a ja sedmi razred. Išli smo u istu školu i bili zajedno u domu pa smo se družili. Bili su mi jako dragi jer smo imali sličnu obiteljsku situaciju. On je mlađi od mene, ja sam bila dobra s njegovom sestrom, a on i brat zajedno su igrali nogomet na igralištu – prisjetila se Sandra koja je nakon odlaska iz doma prekinula kontakt s Dušanom.

Foto: RTL

Osvrnula se i na negativne komentare koji su ovih dana stizali na račun nereda koji vlada u njegovoj kući. – Dušan je uvijek čist i uredan i ima čist i uredan auto, tako da sam se i sama iznenadila kada sam vidjela da mu kuća nije takva. Nisam prije bila kod njega. Rekao mi je, kada smo dolazile k njemu, da je kupio tri kreveta i da ćemo biti zajedno u sobi – kazala je Sandra i dodala kako joj je žao što Dušana svi napadaju zbog teškog života koji je imao.