U 88. godini preminuo William Friedkin, redatelj popularnih filmova Egzorcist i Francuska veza

William Friedkin, američki filmski i televizijski redatelj, producent i scenarist, najpoznatiji po režiji filmova "Egzorcist" i "Francuska veza" početkom sedamdesetih, preminuo je u 88. godini života, donosi BBC. Vijest je za medije potvrdila njegova supruga Sherry Lansing. Supruga je potvrdila da je preminuo u Los Angelesu.

Njegov triler Francuska veza osvojio je pet Oscara, uključujući i najbolju režiju.

Mnogi se od njega opraštaju na društvenim mrežama.

"Au čovječe…pravi filmski majstor čiji će se utjecaj nastaviti širiti zauvijek. Zbogom, William Friedkin", napisao je glumac Elijah Wood na društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter.

Friedkin je filmovima postao fasciniran još kada je kao dječak pogledao film "Građanin Kane", a na televiziji WGN počeo je raditi odmah nakon srednje škole. Svoju dugu redateljsku karijeru započeo je režirajući televizijske emisije i dokumentarce. 1965. godine se preselio u Hollywood, a dvije godine kasnije objavio i svoj prvi dugometražni film, "Dobra vremena", sa Sonnyjem i Cher u glavnim ulogama. Snimio je zatim nekoliko art filmova kao što je gay film "The Boys in the Band", no Friedkin nije želio ostati poznat kao art house redatelj. 1971. je objavljena njegova "Francuska veza" i odmah je zaradila pohvale i nominacije.

Slijedio je "Egzorcist" iz 1973., temeljen na popularnom romanu Williama Petera Blattyja, koji je unio revoluciju u žanr horora, a neki ga kritičari smatraju najboljim horor filmom svih vremena. Egzorcist je bio nominiran za deset Oscara, uključujući najbolji film i najboljeg redatelja.

Inače, Friedkin ima dva sina, Jacka s glumicom Lesley-Anne Down i Cedrica s australskom plesačicom Jennifer Naim-Smith. Ženio se četiri puta, uključujući kratki brak s francuskom glumicom Jeanne Moreau. S direktoricom filmskog studija Sherry Lansing oženio se 1991. godine.

