U 68. godini života u Beogradu je preminula Marina Tucaković, autorica nekih od najvećih hitova

Marina Tucaković bila je jedna od najpoznatijih hitmejkerica na ovim prostorima, a posljednjih nekoliko godina vodila je bitku s karcinomom dojke no do samoga kraja nije gubila pozitivan stav koji je nadahnuo mnoge. Preminula je, nakon teške borbe sa opakom bolesti, potvrdio je za Telegraf.rs, njen suprug, Aleksandar Radulović Futa.

Ova čuvena autorica napisala je pjesme za Severinu, Olivera, Mišu, Magazin, Zdravka Čolića i mnoge druge, a nedavno se za srpske medije osvrnula na svoje zdravstveno stanje i karijeru.

-Pišem, ali manje otkako sam se razboljela. Mnogo sam se naradila u životu, s neke strane meni ovaj poluodmor i odgovara. Nekako su pjevači uvijek zvali mene, ja sam jednostavno radila za ljude koji su to tražili od mene. Maštala sam o tome da radim za neke pjevače i to se dogodilo. Moj je najveći uspjeh to što sam uspjela bez obzira na sve hitove podjednako uživati u tuđim tekstovima i pjesmama- ispričala je Marina te se osvrnula na svoje zdravstveno stanje.

-Da sam dobro - nisam dobro sigurno. Ali nisam ni loše! Idem na terapije, moram izgurati, vidjet ćemo. Na ove promjene vremena osjećam se lošije, ali kad je ljepše vrijeme, ljepša sam i ja- ispričala je tada Marina te otkrila kako joj je muž Aleksandar Radulović bio najveći oslonac.

Marina je napisala brojne hitove među kojima su "Što to bješe ljubav", veliki hit Olivera Dragojevića, "Zora je'' Nede Ukraden , "Gas Gas" koji je otpjevala Severina i brojne druge.

Čuvena autorica rođena je u Beogradu 1953. godine gdje je završila svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, a potom je upisali ekonomski fakultet. Tekstove je počela pisati vrlo mlada, a gotovo da nije bilo godine kada neka njezina pjesma nije postala hit.

Tucaković je bila u braku s poznatim kompozitorom i producentom Aleksandrom Futom Radulovićem s kojim je odradila brojne zajedničke projekte i albume, a imali su dva sina-Milana Radulovića Laću i mlađeg sina Miloša koji je preminuo 2008. godine, a njegovo beživotno tijelo u centru Beograda pronašla je njegova djevojka.

Marina se nekoliko godina borila s karcinomom dojke, a zbog bolesti više nije mogla ni hodati, no nije se predala do samoga kraja.

-Potpuno sam slomljena, ali pišem. Ne odustajem od posla- rekla je tada autorica pa dodala.

-Ma život je borba i borim se sama sa sobom. Ovo vrijeme je depresivno, ljudi su depresivni, sve je stalo, ali nadam se da će se sve uskoro vratiti u normalnu, pa i ja.