Tvorac serije Mike Brown najavljuje kako će ova sezona biti kulminacija prve dvije

Bijeli lotus 3, MAX

Inače ne vidimo nekog smisla u davanju velikog prostora seriji koja ulazi već u svoju treću sezonu, no kada je riječ o “Bijelom lotosu”, našli smo podosta opravdanja. Nevjerojatno inteligentna kritika društva, odnosno njegovih klasa, koja sa svakim krajem odlazi do bizarnog, i u trećoj sezoni obećava puno. Barem prema tri epizode koliko smo vidjeli do sada. Recept je opet isti, znameniti mondeni resort gdje su stigli odmarati se bogati i dokoni koji, ipak, nisu i bez svojih demona, među njima i neki koje znamo i iz ranijih sezona. I u prelijepom i opuštajućem okruženju, ovaj put to je Tajland, resort Four Seasnos Koh Samui, gdje je sigurno, posluga je brojna i uslužna, a imamo i duhovnog iscjelitelja, polako se diže tlak koji će konačno dovesti do eksplozije nekoga od aktera, a sve završiti u krvi do koljena. U trećoj sezoni najavljeno je već na početku prve epizode kako će doista biti tako, a svjetski se mediji već bave teorijama tko je počinio novu seriju ubojstava u još jednom od idiličnih svjetskih ljetovališta. No, Mike Brown, tvorac serije, najavljuje kako će ova sezona biti kulminacija prve dvije. Odnosno da će ova sezona biti puno, puno mračnija od prve dvije koje su bile tek priprema za ono što slijedi. E sad, koliko je prva sezona bila o novcu, druga o seksu, bogatih i moćnih, naravno, toliko je ova treća Brownova najosobnija. A tiče se istočnjačke duhovnosti i religije. To je, kako je rekao Timeu, nešto što njega osobno zanima. Pogotovo zato što je imao tešku godinu uoči snimanja treće sezone u kojoj su mu umrli roditelji pa je duhovnost doista postala temom. Dobra je ovo prilika reći nešto i o Brownu samom, čini se da je on nekako ostao po strani kao tema. Iako je riječ o nevjerojatno zanimljivom liku kojega ste sigurno zapazili u nekoj od brojnih epizodnih uloga u lmovima ili serijama. Kao što je “Zombieland”, na primjer. Brown je čak 2018. godine nastupio u sezoni “Survivora”, dogurao do 39. tjedna, znači skoro je i - pobijedio. Taj Brown tri godina kasnije predstavlja seriju koja je apsolutni hit koji prikazuje dekonstrukciju najviših slojeva društva uz nevjerojatno uvrnutu glazbu koja je garnirana završnom krvavom dekonstrukcijom. Imamo mi ovdje i balkansku komponentu, ulogu je već bio dobio srpski glumac Miloš Biković, no kada je produkcija shvatila da on uglavnom radi u Rusiji, suradnja je otkazana. Nema više Jennifer Coolidge, no ipak je ovdje možda i najrespektabilnija ekipa do sada - Carrie Coon, Walton Goggins, Parker Posey, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger. Gledanje je kao i do sada obavezno.