TV zvijezda (81) šokirala izjavom: Čekam da mi prijateljice umru da budem s njihovim muževima

Martha Stewart (81) gostovala je nedavno u podcastu komičarke i voditeljice Chelseae Handler, te je tamo pričala o svom ljubavnom životu. Otkrila je da ju najviše privlače muževi njenih prijateljica. Stewart je kazala kako ima popis muškaraca s kojima bi htjela izlaziti, no mora čekati da njene prijateljice umru.

"Posljednjih mjesec dana sam imala dvije 'simpatije', što je stvarno dobro za mene. Ali pokazalo se da je jedan od njih oženjen majkom nekih mojih prijatelja... Ali je tako privlačan" rekla je Martha.

Stewart je ipak pojasnia da nikada nije zapravo bila 'razaračica domova', iako je imala prilike, a kada joj je Chelsea rekla da su veze u kojima su njene prijateljice možda privremene, ova poslovna žena, spisateljica i TV zvijezda ju je šokirala izjavom.

"Ili će možda umrijeti! Uvijek mislim: 'O, Bože, nije li ta osoba jednostavno mogla umrijeti?'' kazala je te dodala da ne želi "bolnu smrt" prijateljicama.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, 81-godišnja Martha Stewart nedavno je pozirala za naslovnicu Sports Illustrateda i tako je postala najstarija žena koja je pozirala u kupaćem kostimu na naslovnici ovog časopisa. Poznatoj poduzetnici i tv voditeljici iz Sports Illustrateda su se obratili u studenom 2022. godine s idejom da im Martha za tri mjeseca pozira za naslovnicu.

- Ušla sam u ovo s velikim povjerenjem i imala sam tri mjeseca da se pripremim za snimanje. Jako je dobro isprobavati nove stvari. Biti neustrašiv je jako dobro. Ne bojte se ničega - napisala je Martha na svom Instagramu i podijelila fotografije sa snimanja u

Dominikanskoj Republici. Pričajući u medijima o poziranju u kupaćem kostimu u 82. godini života je istaknula:

- Bilo je to pitanje kakvo dotad nisam dobila. Biti na naslovnici u mojim godinama je izazov. Kako bih se pripremila za snimanje, oslonila se na dobru staru dijetu i vježbanje. Nisam se izgladnjivala, ali nisam jela ni kruh ni tjesteninu nekoliko mjeseci. Išla sam na pilates svaki drugi dan i to je bilo sjajno. Još uvijek idem na pilates svaki drugi dan - otkrila je. Gostujući u emisiji “Today” ispričala je što je prvo pomislila kada su joj ponudili naslovnicu magazina i to u kupaćem kostimu.

- Kada sam čula da ću biti na naslovnici Sports Illustrated Swimsuit, pomislio sam; 'Oh, to je baš dobro, bit ću najstarija osoba ikada na naslovnici Sports Illustrateda'. ne razmišljam puno o godinama, ali mislim da je ovo na neki način povijesna naslovnica.

Na Twitteru Sports Illustrated nazvao je naslovnicu "epskom". - Kad smo rekli da će ova godina biti epski, to smo i mislili - poručili su.

Stewartova je karijeru započela kao model s 15 godina, prije nego što je radila na burzi na Wall Streetu, a kasnije je započela ugostiteljski posao, koji je prerastao u lifestyle medijsku tvrtku.

VIDEO Mijoković iskreno: 'Prije ovoga nisam znala ni pričati, za sve sam bila glupa Simona'