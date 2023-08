Jennifer Lopez pokazala lice bez trunke šminke i filtera: 'Ovo sam ja. Imam 54 godine'

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (54) izgleda odlično. Ima savršeno tijelo, a na licu joj se ne vide tragovi starenja. Zbog toga mnoge zanima kako uspije to postići, s obzirom na to da ni ona, a ni mediji nikada nisu spominjali da je bila na nekim invazivnim estetskim zahvatima. Sada je objavila novi video, a otkrila je kako nije koristila filter i na licu nema ni trunke šminke.

- Bez filtera. Samo ja. Ovo sam ja, imam 54 godine, sjajim i sretna sam - napisala je pjevačica.

Nedavno je odlučila otkriti tajnu svog izgleda. Naime, Jennifer tvrdi da je za njen izgled bitno da što više spava.

- Treba mi 10 sati ako imam sreće - kazala je u jednom intervjuu.

U svom biltenu 'On The J-Lo' rekla je da spavanje nije smatrala bitnim dok se nije dogodio jedan incident u kasnim 90-ima.

Tada je spavala samo tri do pet sati noću. Bila je jako zaposlena, snimala je videospotove vikendom, a radnim danima je cijelo vrijeme bila na setu i snimala film.

- Bila sam u kasnim 20-ima i mislila sam da sam nepobjediva. Sve dok me jednog dana, dok sam sjedila u prikolici, nije sustigao sav posao i stres koji je nosio sa sobom, u kombinaciji s nedovoljno sna da se psihički oporavim - prisjetila se Lopez koja se nedavno udala za glumca Bena Afflecka s kojim je bila u vezi ranije.

Izjavila je da je imala napadaj panike, te da ga je uzrokovala iscrpljenost. Dodala je da tada još nije znala o čemu je riječ.

No, ubrzo je shvatila kako je tijelu bitan san, točnije dovoljna količina sna, te da posljedice ignoriranja te potrebe mogu biti vrlo opasne.

