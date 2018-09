Tužitelj u Los Angelesu neće procesuirati Kevina Spaceya

Okružni tužitelj Los Angelesa objavio je u utorak da neće kazneno goniti glumca Kevina Spaceya zbog optužbi za seksualni napad iz 1992. jer je prema zakonima te savezne države nastupila zastara.

Slučaj, u kojem je žrtva danas odrasli muškarac, tužitelji su preuzeli u travnju i otada je bio u razmatranju. Pojedinosti optužbe nisu objavljene. Ured tužitelja naveo je u dokumentu da je za optužbu nastupila zastara i da stoga neće pokretati postupak.

Spacey nije bio dostupan za komentar. Zadnji film tog dvostrukog oskarovca doživio je potpuni "fijasko" pošto je tijekom prvog vikenda prikazivanja od prodaje kino-ulaznica u 11 kino-dvorana "zaradio" samo 618 dolara. "Billionaire Boys Club" je snimljen 2015. po istinitoj priči. Riječ je o grupi mladića koji su osamdesetih godina prošlog stoljeća organizirali klub želeći se na brzinu obogatiti na prijevarama.

Film snimljen prije skandala sa Spaceyem režirao je James Cox, a uz Kevina u njemu glume Emma Roberts, Ansel Elgort, Suki Waterhouse i Taron Egerton. Spacey je u filmu utjelovio Rona Levina, homoseksualca ubijenog nakon što je prevario grupu ljudi. Tijelo mu nije pronađeno pa neki misle da bi još mogao biti živ.

Redatelj Ridley Scott je nešto više od mjesec dana prije premijere iz filma "All The Money In The World" uklonio sve scene koje je snimio Spacey, a njegovu ulogu preuzeo je Christopher Plummer. Nakon niza optužbi da je seksualno uznemiravao puno mlađe kolege, Spaceyu su otkazali suradnju i na Netflixovoj hit seriji "Kuća od karata".