Kakav fijasko za Spaceya! Film mu je preko vikenda zaradio samo 618 dolara

Zadnji film dvostrukog oskarovca Kevina Spaceya, prošle godine optuženog za spolno uznemiravanje kolega, doživio je potpuni "fijasko" pošto je tijekom prvog vikenda prikazivanja od prodaje kino-ulaznica u 11 kino-dvorana "zaradio" samo 618 dolara.

"Billionaire Boys Club" je snimljen 2015. po istinitoj priči. Riječ je o grupi mladića koji su osamdesetih godina prošlog stoljeća organizirali klub želeći se na brzinu obogatiti na prijevarama. Po pisanju Hollywood Reportera u petak je sveukupna zarada iznosila 126 dolara.

"Ako je prosječna cijena ulaznice iznosila 9,27 USD, znači da je prosječno u svakoj od 11 kino-dvorana film pogledalo šest ljudi", piše časopis.

Film snimljen prije skandala sa Spaceyem režirao je James Cox, a uz Kevina u njemu glume Emma Roberts, Ansel Elgort, Suki Waterhouse i Taron Egerton. Spacey je u filmu utjelovio Rona Levina, homoseksualca ubijenog nakon što je prevario grupu ljudi. Tijelo mu nije pronađeno pa neki misle da bi još mogao biti živ.

Redatelj Ridley Scott je nešto više od mjesec dana prije premijere iz filma "All The Money In The World" uklonio sve scene koje je snimio Spacey, a njegovu ulogu preuzeo je Christopher Plummer.

Nakon niza optužbi da je seksualno uznemiravao puno mlađe kolege, Spaceyu su otkazali suradnju i na Netflixovoj hit seriji "Kuća od karata".

