Tuga u obitelji Kolinde Grabar-Kitarović: 'Čuvali te anđeli'

U 78. godini preminula je Miljenka Dubravka Grabar, majka bivše hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Vijest o majčinoj smrti objavila je na Facebooku. "Čuvali te anđeli, Mama! Miljenka Dubravka Grabar. 03.11.1947.-18.04.2025.", napisala je i podijelila fotografiju pokojne majke.

Roditelji Kolinde Grabar-Kitarović, Branko i Dubravka, potječu s područja Grobnika. Upoznali su se u Donjem Jelenju, odakle je Dubravka rodom, kada je Branko, tri godine stariji, došao u gostionicu koju su držali njeni roditelji. Vjenčali su se 1967. godine. Otac Branko bio je mesar, a majka Dubravka mu je pomagala u poslu. Obitelj je živjela u selu Lubarska pokraj Martinova Sela na Rječini. Otac Branko započeo je posao s mesnicom u Lubarskoj još 1966. godine, u kući koja je bila ruševina nakon što su je Talijani zapalili u ratu. Mesnica se nalazila u prizemlju obiteljske kuće. Osim mesnice, obitelj je imala i ranč s 22 krave u susjednom selu Lopača, a bavili su se i uzgojem goveda te kupovinom janjaca za klanje, posebno popularnih za prvosvibanjske fešte u tom kraju.

"Ovdje smo muž i ja zajedno vodili posao u mesnici," ispričala je svojedobno majka Dubravka za Jutarnji list. Posao je dobro išao sve do osamdesetih godina, kada su ih, prema njenim riječima, "dotukli poreznici s ispitivanjem porijekla imovine". Unatoč plaćanju visokih poreza, obiteljski posao više nije napredovao kao prije. Kasnije, 90-ih godina, posao je nakratko preuzeo Kolindin mlađi brat Branko, no ubrzo je odustao.

Iako je njihova kći postala predsjednica države, Branko i Dubravka Grabar rijetko su se pojavljivali u javnosti. Njihova životna priča postala je poznatija tek tijekom Kolindine predsjedničke kampanje. Majka Dubravka je u intervjuu naglasila kako se "u životu ne voli isticati, a pogotovo ne biti pred kamerama". Unatoč tome, bili su iznimno ponosni na svoju kćer, što se moglo vidjeti u rijetkim prilikama kada su se s njom pojavili, primjerice na misi u Rijeci.

Kolinda Grabar rođena je u Rijeci 29. travnja 1968. godine kao prvo dijete Branka i Dubravke. Najranije djetinjstvo provela je u Lubarskoj, selu petnaestak minuta vožnje od Rijeke, smještenom blizu izvora Rječine. Kasnije se obitelj, zbog očeva posla, preselila u Grobnik. "Potječem iz skromnog mjesta Lubarska na Grobniku," napisala je Kolinda u svojoj biografiji. Opisala je svoje prve uspomene: stare drvene stepenice koje vode do skromnog jednosobnog stana, prostrana polja, šum Rječine, misterij frankopanske kule u Gradu Grobniku. Kao djevojčica, odrastala je okružena dječacima, jer u selu nije bilo drugih djevojčica njenih godina, pa je s njima često igrala i nogomet.

Od malih nogu pomagala je roditeljima u zahtjevnom poslu. "Nisu oni mene tjerali na to, nego je to bio moj izbor, jednostavno sam osjećala potrebu pomoći," izjavila je jednom prilikom. Dodala je kako voli fizički posao jer nakon njega osjeća "slatki umor" i može vidjeti plodove svoga rada. Rano djetinjstvo provedeno uz obiteljski ranč razvilo je i njenu ljubav prema životinjama, a posebno sjećanje veže je uz janje Šarka, ljubomornog ljubimca koji je jednom prilikom iz ljubomore napao njenog prijatelja.

Zanimljiva je priča o njenom imenu. Majka Dubravka ispričala je kako je osjećala da će roditi djevojčicu i pripremila ime Ksenija. Otac Branko, pak, želio je sina kojeg bi nazvao Arsen. No, kako je otac u noći prije poroda bio vani i vratio se pjevajući tada popularnu pjesmu Zdenke Vučković "Daj, daj, daj, Kolinda", majka mu je, kako kaže, "iz inata" odlučila kćer nazvati Kolinda.

Već u osnovnoj školi pokazivala je iznimnu ambiciju i marljivost. Majka se prisjetila anegdote iz sedmog razreda kada je Kolinda dobila prvu četvorku iz tjelesnog odgoja kod profesora koji je bio majčin bratić. Da bi ispravila ocjenu i prošla s 5.0, danima je uporno vježbala i trčala krugove oko igrališta. Bila je strastvena čitateljica te je navodno pročitala sve knjige iz školske knjižnice.

Nakon osnovne škole Donje Jelenje, upisala je tadašnju Prvu riječku gimnaziju, smatranu najtežom. Tri razreda završila je u Rijeci, a četvrti u SAD-u. Po povratku je upisala engleski i španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirala 1993. godine i upoznala supruga Jakova Kitarovića. Uvijek je bila jako povezana s pet godina mlađim bratom Brankom.

