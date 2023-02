Trudna Anđelka Prpić snimljena dok je izmjenjivala nježnosti s novim dečkom Markom Žugićem

Glumica Anđelka Prpić pojavila se u Beogradu na promociji linije nakita KI voditeljice Marije Kilibarde, a tamo je viđena s novim dečkom Markom Žugićem. Anđelka i Marko izmjenjivali su nježnosti u javnosti i nisu se odvajali jedno od drugoga. Na fotografijama se nazire i trudnički trbuščić koji je lijepa buduća mama istaknula u uskoj crnoj haljini. Anđelka je nosila i kratku crnu motorističku jaknu, a njen odabranik je bio ležerno odjeven u plavom sakou i bordo dolčeviti.

Anđelka se, inače, namjerava se udati za najboljeg prijatelja svog bivšeg supruga, s kojim čeka dijete. Kako pišu srpski mediji, sve se ubrzalo kad je saznala da je trudna.

- Anđelka nema prepreka da ponovo stane na ludi kamen. Pravno je razvedena, dakle slobodna je žena. Kada je doznala da je trudna, ona i Marko dogovorili su se da će se uskoro vjenčati i to u tajnosti jer im je dosta naslova u medijima, skečeva i šala na njihov račun na društvenim mrežama. Uz to, njenom partneru jako smeta što se preziva Prpić, pa su se dogovorili da ona uzme njegovo prezime na vjenčanju - rekao je izvor blizak glumici.

Anđelka se uveliko priprema za izlazak pred matičara, a pitanje je hoće li se crkveno vjenčanje održati.

- Uveliko se pripremaju za taj dan i sve detalje drže u strogoj tajnosti kako mediji ne bi izvještavali o ovom događaju. Dan prije će kumovi znati gdje će biti vjenčanje i to je to. Glumica je odlučila progovoriti o aferi u kojoj je bila, kada je poput bombe odjeknula vijest da čeka dijete s najboljim prijateljem svog bivšeg supruga.

- Mislim da se normalan čovjek ne navikne na te stvari. Zašto bi se navikla na ružno i primitivno? I ne želim se naviknuti na to. Ali, s druge strane, nije stvar u tome da se zbog drveća ne vidi šuma. Sad sam tema ja, sutra ćeš ti, ali to je stvar poremećenog kompasa i sustava vrijednosti, gdje nije tema je li se prolio amonijak, nego je tema nešto sasvim drugo. Mislim da se čovjek još može dići. Strašno je da to ne pogađa samo mene nego i moju obitelj i moje dijete, ali bože moj, sve se to može preživjeti. Sretna sam što imam svoj mali svijet i stvarno ga ne dam - rekla je na Prvoj TV.

Njezin otac Predrag Stević za emisiju "Metar moga sela" progovorio je o ovoj temi.

- Pa, da vam kažem, nije baš lako. Više žena nego ja... Malo me to tko pita, ali ja je podržavam u svemu, to je moje dijete. Ja je nisam udavao ni ovo, sama je to riješila. Kažem vam, baš me nitko nije pitao: "Što je bilo, što je ovo...", stvarno nikad, a dođu tako kod Duške, pitaju, ona se malo iznervira i zabrine - kazao je Anđelkin otac, prenosi Blic.

O tome kakva je bila, a kakva je sada Predrag nema zamjerki:

- Ostala je prizemna, kao što je uvijek bila i što mi je najdraže, zna odakle je što je uvijek i naglašavala i ponosan sam nju što je uspjela u životu i što ima i obitelj, sad će i drugo dijete, kao što znate - rekao je.

Već kao mlada opredijelila se za glumu, a njen otac kaže da se nisu miješali u njen izbor.

- Mi nismo ništa utjecali, to je ona sama riješila. Nismo razmišljali što će upisati, ona je sve sama, mada smo znali da je talent za to - iskreno kaže Predrag. Anđelka je oduvijek isticala odakle je, na što je njen otac ponosan.

- Nikada nije zaboravila odakle je. Voli doći, a ponaša se isto kao što se i ranije ponašala - iskreno kaže Predrag Stević.

Ni Anđelka ni Marko još nisu javno komentirali svoju vezu.

Podsjetimo, Anđelkina navodna trudnoća s najboljim prijateljem njezina bivšeg supruga jedna je od tema srpskih medija zadnjih dana. Oni su pisali kako je glumica, koju naši gledatelji pamte po ulozi u humorističnoj seriji "Andrija i Anđelka", drugi put trudna. Blic je pisao kako je trudna s najboljim prijateljem svog bivšeg supruga Darija Prpića s kojime je bila devet godina u braku te imaju sina Jakšu. Ovaj medij doznao je kako je navodno glumica u vezi s muškarcem koji je prijatelj njezinog bivšeg supruga još od školskih dana. Taj prijatelj je prije nekoliko mjeseci, pisao je Blic, prekinuo 11-godišnju vezu i zbližio se navodno s Anđelkom. Kada su za komentar ove situacije novinari zamolili Darija Prpića, on im je rekao: "Čuo sam, ali zaista ne želim to komentirati", a ni Anđelka nije bila raspoložena za razgovor.

Od Darija se glumica rastala prije dvije godine, a o tome u kakvim su odnosima ostali nakon braka pričala je u jednom intervju u kojem je rekla i kako se nije htjela osvrtati na brojne laži koje su objavljene kada se doznalo za njezin razvod.

- Kada smo bivši suprug i ja shvatili da je to kraj, sjeli smo s njim i sve mu objasnili. Naravno, u okvirima koliko jedan sedmogodišnjak može razumjeti. Jakša je razumno dijete, a i mi smo se rastali civilizirano, tako da nije bilo velikih problema. Važno mi je bilo i da se posavjetujemo s dječjim psihologom kako bi sve prošlo što bezbolnije - rekla je prije godinu dana u jednom intervjuu.

