Tri, dva, jedan - ho, ho, ho! U blagdanskom izdanju gledat ćemo poznata nam lica

U RTL-ovu božićnom specijalu slane i slatke delicije pripremat će pet timova, a neki od kandidata gledateljima i žiriju poznati su iz prijašnjih sezona omiljenog kulinarskog showa. Sva jela ocjenjivat će dobro poznati trio: Željka Klemenčić, Ivan Pažanin i Tomislav Špiček, koji do posljednjeg trenutka neće znati tko su kandidati pa će se iznenaditi kad među njima vide neka draga lica.

Tim GROMAČA

Doris Vlah (56), Luka Dančulović (33), Kristina Dančulović (34) i Ena Dančulović (12)

Doris i Luka sudjelovali su u trećoj sezoni showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' kad su došli do finala i završili na drugome mjestu. Taj živahni i uvijek nasmijani par mnogi gledatelji pamte po njihovoj pozitivnoj energiji koju su unijeli na set, ali i po legendarnoj sceni „puhanja šećera u prahu“. Naime, Tomislav Špiček je Luki u lice puhnuo višak šećera s deserta na tanjuru, a on mu je brže-bolje uzvratio istom mjerom! Uz ovaj provjereni dvojac iz Opatije i Lovrana, zabava je zajamčena, a Doris i Luka u božićni specijal dolaze s pojačanjem - Lukinom suprugom Kristinom i njihovom kćeri Enom. Kristina se bavi prodajom, ali je vrlo spretna u kuhinji te ona i Luka često zajedno pripremaju ručak ili večeru dok im njihova 12-godišnja kći Ena pomaže u kuhinji. Takva situacija bit će i na setu nove sezone RTL-ova kulinarskog showa, no Doris i Luka svakako će biti dvije najjače karike ovog tima zato što se i sami profesionalno bave kuhanjem. Doris ima kulinarski show na lokalnoj televiziji te zajedno s Lukom sudjeluje na raznim kulinarskim radionicama diljem zemlje, a često gostuju u restoranima, gdje pripremaju svoje specijalitete.

Tim LA PARENZANA

Vladimir Pantović (63), Branka Pantović (64), Sanja Grahek - Buršić (39) i Zlata Katana Martić (62)

Supružnici Vladimir i Branka također su sudjelovali u trećoj sezoni RTL-ova kulinarskog showa te im je iznimno drago što će sada imati priliku žiriju pokazati sve što su u međuvremenu naučili. Oboje su strastveni kuhari i veliki gurmani, a Brankina je riječ uvijek zadnja u kuhinji, ali i izvan nje. No u božićnoj će emisiji ovim Istrijanima u pomoć priskočiti i njihova kuma Zlata te kumče Sanja. Zlata se često druži i kuha s Pantom i Brankom tako da im neće biti problem natjecati se zajedno jer su već dobro uigrana ekipa, a Sanja će biti glavna zadužena za pripremu deserta. Naime, ona je po zanimanju slastičarka koja pečenje torti i kolača ima u malom prstu.

Tim POLUPANI ZVONČIĆI

Marko Lasić Nered (41) i Karlo Lasić (9), Renato Đošić Renman (53) i Nico Zen Đošić (7)

Dva najsimpatičnija repera vraćaju se u show! Nakon što su više ili manje uspješno odradili sve kulinarske izazove u sedmoj sezoni 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' Nered i Renman i ove će blagdane zabavljati gledatelje svojim šalama i neobičnim receptima. Momci su mnogo toga naučili u prethodnoj sezoni i veseli ih što će Željka Klemenčić, Ivan Pažanin i Tomislav Špiček opet kušati njihova jela. Renman je veliki gurman i emotivac koji se sav unese u kuhanje, a najveća specijalnost mu je izrada tijesta. Nered je dobar u organizaciji radne jedinice te vrlo brzo osmisli recept sa svakom ponuđenom namirnicom. No ovaj vatreni dvojac neće kuhati sam, nego će im se na setu pridružiti manje verzije njih samih. Markov devetogodišnji sin Karlo i Renatov sedmogodišnji sin Nico Zen najmlađi su natjecatelji ovog showa. Osnovnoškolci Karlo i Nico pažljivo će nadgledati sve što rade i kuhaju njihovi tate te će biti zaduženi za čistoću na radnoj jedinici, tj. pranje suđa.

Tim PRIGORCI

Ružica Šoštar (64), Barica Bistrički (66), Josip Šoštar (70), Mihaela Mrazović (21)

Finalistice šeste sezone showa „Tri, dva, jedan - kuhaj!“, Ružica i Barica vraćaju se na male ekrane! Te dvije simpatične dame zaradile su simpatije kako publike, tako i žirija, a osim svojim kulinarskim umijećem, osvajale su i svojim vrckavim šalama. Ostale su zapamćene i po svom narječju koji je nerijetko bio neshvatljiv drugim kandidatima, a koliko su popularne, svjedoči i to što su nakon showa izdale svoju kuharicu s tradicionalnim receptima. U specijalnom božićnom izdanju showa pridružit će im se Ružičin suprug Josip koji je radio kao kuhar 40 godina te njezina nećakinja, studentica Mihaela. Josip za sebe kaže da je miran i susretljiv, a da ga iz takta može izbaciti jedino kad mu supruga previše priča. Dobar adut u timskom natjecanju mogla bi im biti Mihaela koja je vješta u pripremi slastica.

Tim JOVANOVIĆI

Verica Jovanović (36), Dragan Jovanović (38), Gabriel Jovanović (15), Anika Faith Jovanović (11)

Svi koji su gledali treću sezonu showa „Tri, dva jedan - kuhaj!“ zacijelo se živo sjećaju supružnika Jovanović koji su slovili kao favoriti, ali u finalu njihovo jelo nije bilo dovoljno dobro za pobjedu. Jovanovići su pomalo neobičan par koji je prepoznatljiv po svom stilu, a u ovogodišnjem izdanju showa pridružit će im se i njihova djeca - Gabriel i Anika. Iako su jako zaposleni, Verica i Dragan trude se maksimalno vremena provesti sa svojom djecom, a to nerijetko znači da i kuhaju zajedno. Dok je Gabriel nešto tiši u povučeniji, Anika je otvorenija, želi upisati kuharsku školu i kažu sličnija je majci po pitanju toga da radije uživa u hrani nego u njezinoj pripremi. Nakon sudjelovanja u showu Dragan je otvorio svoj Gastro klub dok je Verica posvećena obiteljskom biznisu, tj. domu za starije sobe, a nedavno su otvorili i fitness centar.