Nakon što je Houdek kritizirao pjevačicu u raspravu se uključila i mezzosopranistica: 'Moram se složiti'

U javnu raspravu Jacquesa Houdeka i mlade sinjske pjevačice Duške Brčić-Šušak sada se uključila i operna pjevačica Irena Parlov. Nakon što je Houdek komentirao Duškin nastup i uputio joj konstruktivnu kritiku, Parlov se složila s njegovom procjenom njezina glasa. Sve je počelo nakon što je Duška na društvenim mrežama objavila snimku nastupa s koncerta "Trag u beskraju", na kojem je izvela Oliverovu pjesmu "Ostavljam te samu". Houdek joj je u komentaru poručio da je talentirana i emotivna izvođačica, ali i upozorio da, prema njegovu mišljenju, ozbiljno narušava svoj glas. "Duška je talentirana i interpretacija joj dolazi iz iskrenih emocija, ali glas joj je, nažalost, u lošem stanju. Hitno mora pronaći pomoć jer će uskoro ostati bez glasa", napisao je. Pjevačica mu je odgovorila da je prije nekoliko mjeseci bila na specijalističkom pregledu te da su joj liječnici potvrdili kako su joj glasnice zdrave.

"Možda vam se ne sviđa kako pjevam i to potpuno poštujem. Ali što se zdravlja tiče, sve je u redu, a to mi je ipak najvažnije", poručila je. Houdek je potom ostao pri svom mišljenju, istaknuvši da, bez obzira na liječnički nalaz, čuje kako s njezinim glasom nešto nije u redu. Cijelu raspravu pročitajte OVDJE.

Nakon njihove javne razmjene mišljenja oglasila se i operna pjevačica Irena Parlov, koja je podržala Houdekov stav. "Moram se složiti s Jacquesom jer mi svi šalju ovaj video. Glas ne čine samo glasnice, sve i da jesu bez nodula, polipa itd.... Iako ovo nikako nisu zdrave glasnice i ovo govorim iz zaista najbolje namjere jer mi je žao da netko tko ima talenta ne može pokazati svoj puni potencijal jer s glasom nije sve u redu i nijedna tehnika vam trenutno ne može pomoći dok ne riješite problem s glasom. Glasnice su 'otečene', zadebljane, odnosno nažuljane na mjestima i ta oteknuća ne prolaze odmorom, zato morate davati toliko tona jer drugačije ne ide. Ne spajaju se pravilno. Operacija nije bauk kako je to nekad bilo. Danas se takve operacije izvode hladnim instrumentima i vrhunski kirurg može poravnati glasnice bolje nego što su prirodno bile. Uz pravilnu tehniku vrlo brzo biste se mogli vratiti pjevanju. Šteta je, kažem, jer uz ovakvo pjevanje karijera će vam trajati vrlo kratko, a možete puno bolje i rasterećenije. Imate sve, samo se morate pobrinuti za zdravlje glasnica i vokalnu higijenu kroz tehniku i brigu o glasu. Pustite savjete da je rašpa zlato. Nije ako ta 'rašpa' nije prirodno tu jer ovo je promuklo, silovito deranje i zvuči agresivno i nezdravo, čime umanjujete sve drugo dobro što zapravo imate", napisala je.

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Za razliku od rasprave s Houdekom, Duška Brčić-Šušak nije ulazila u polemiku s Irenom Parlov, nego joj je odgovorila tek kratkom porukom: "🙏🏻❤️ Hvala vam što ste primijetili." Irena Parlov jedna je od najpoznatijih hrvatskih mezzosopranistica s međunarodnom karijerom. Rođena je u Sarajevu, diplomirala je solo pjevanje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a usavršavala se kod svjetski poznatih opernih umjetnica poput Montserrat Caballé. Nastupala je u brojnim opernim kućama diljem Europe, među ostalim u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Španjolskoj, Češkoj i Francuskoj. Posebno je hvaljena za interpretaciju Carmen, zbog koje je u Ljubljani dobila nadimak "hodajuća Carmen".