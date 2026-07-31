Tko je pjevačica koju je kritizirao Jacques? Predstavila se u poznatom showu pa doživjela skandal na festivalu

Ime mlade sinjske pjevačice Duške Brčić-Šušak dospjelo je u središte pozornosti nakon oštrih kritika njezinog iskusnijeg kolege Jacquesa Houdeka. Polemika je krenula nakon što je Duška na Instagramu objavila snimku s probe Oliverove pjesme ''Ostavljam te samu''. U komentarima se javio Houdek, opisavši njezinu izvedbu kao ''out of tune, promuklo i falš'' te pritom poručio da joj je glas u lošem stanju i savjetovao da hitno potraži stručnu pomoć. Pjevačica je odgovorila kako je nedavni pregled potvrdio da su joj glasnice zdrave te da, unatoč njegovu mišljenju, sa zdravljem nema problema.

Podsjetimo, Brčić-Šušak se široj javnosti predstavila 2023. u showu ''The Voice Hrvatska''. Na audiciji je izvedbom pjesme ''I See Red'' oduševila sva četiri mentora, koji su se okrenuli na samom početku. Odabrala je tim Dine Jelusića i moćnim vokalom stigla do emisija uživo, gdje je ostavila snažan dojam na gledatelje te postala jedno od prepoznatljivih lica sezone.

Glazba je njezina strast od djetinjstva, pjevati je počela s osam godina, a za sebe kaže da je u duši rokerica, iako jednako voli i jazz. Njezin put nije isključivo vezan uz glazbu. Naime, po struci je veterinarska tehničarka, no to je zvanje napustila kako bi se u potpunosti posvetila pjevanju. Jedno je vrijeme, uz glazbene angažmane, radila i kao stjuardesa na brodu, pokazujući svestranost.

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Pozornost je privukla i u ljeto 2024. godine na ''Večerima dalmatinske šansone'' u Šibeniku, gdje je zbog organizacijskog propusta nakratko proglašena pobjednicom publike. Duška je izašla na pozornicu primiti nagradu, no ubrzo je utvrđeno da je došlo do pogreške te je priznanje pripalo Mladenu Grdoviću.

Unatoč nezgodnoj situaciji, karijeru gradi nastupima poput onog početkom godine na Cesarici, gdje je u čast Jasni Zlokić zapjevala s Jakovom Jozinovićem, Anom Uršulom Najev i samom Jasnom. Pjevačica, koju na društvenim mrežama prati preko 12 tisuća ljudi, nedavno je svojim novim singlom ''O tebi ovisna'' pokazala energičniji, retro zvuk.

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*dijelom uz pomoć AI