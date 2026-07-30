FOTO Slavna manekenka (53) pokazala savršenu guzu u tanga-bikiniju, godine joj ne mogu ništa

Heidi Klum (53) još je jednom potvrdila svoj status ikone koja prkosi vremenu. Na najnovijoj fotografiji, snimljenoj na gliseru, slavna manekenka okrenula je leđa kameri, stavljajući u prvi plan svoju besprijekornu figuru u minijaturnom crnom tanga-bikiniju.
Heidi Klum (53) još je jednom potvrdila svoj status ikone koja prkosi vremenu. Na najnovijoj fotografiji, snimljenoj na gliseru, slavna manekenka okrenula je leđa kameri, stavljajući u prvi plan svoju besprijekornu figuru u minijaturnom crnom tanga-bikiniju.
Foto: Instagram
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Prizor upotpunjen crnom šiltericom i preplanulim tenom, s kosom na vjetru, brzo je zapalio društvene mreže, a obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima.
Prizor upotpunjen crnom šiltericom i preplanulim tenom, s kosom na vjetru, brzo je zapalio društvene mreže, a obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima.
Foto: Instagram
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Klum godinama njeguje opušten stil, gdje bez zadrške dijeli trenutke s egzotičnih putovanja i podsjeća javnost zašto je i nakon tri desetljeća karijere u samom vrhu svjetske modne scene.
Klum godinama njeguje opušten stil, gdje bez zadrške dijeli trenutke s egzotičnih putovanja i podsjeća javnost zašto je i nakon tri desetljeća karijere u samom vrhu svjetske modne scene.
Foto: Instagram
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Ono što posebno odjekuje jest njezina poruka o prihvaćanju vlastitog tijela. Manekenka je otkrila kako je suprug, glazbenik Tom Kaulitz, zaslužan za njezino samopouzdanje. Potaknuo ju je da prihvati puniju figuru, rekavši joj da "izgleda bolje s više mesa na kostima".
Ono što posebno odjekuje jest njezina poruka o prihvaćanju vlastitog tijela. Manekenka je otkrila kako je suprug, glazbenik Tom Kaulitz, zaslužan za njezino samopouzdanje. Potaknuo ju je da prihvati puniju figuru, rekavši joj da "izgleda bolje s više mesa na kostima".
Foto: Instagram
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Klum svoj mladolik izgled pripisuje zdravoj prehrani, hidrataciji i snu, no ističe kako je "krajnja tajna ljepote za ženu koja stari da ne bude premršava". 
Klum svoj mladolik izgled pripisuje zdravoj prehrani, hidrataciji i snu, no ističe kako je "krajnja tajna ljepote za ženu koja stari da ne bude premršava". 
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Screenshot
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