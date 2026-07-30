FOTO Slavna manekenka (53) pokazala savršenu guzu u tanga-bikiniju, godine joj ne mogu ništa
Heidi Klum (53) još je jednom potvrdila svoj status ikone koja prkosi vremenu. Na najnovijoj fotografiji, snimljenoj na gliseru, slavna manekenka okrenula je leđa kameri, stavljajući u prvi plan svoju besprijekornu figuru u minijaturnom crnom tanga-bikiniju.
Ono što posebno odjekuje jest njezina poruka o prihvaćanju vlastitog tijela. Manekenka je otkrila kako je suprug, glazbenik Tom Kaulitz, zaslužan za njezino samopouzdanje. Potaknuo ju je da prihvati puniju figuru, rekavši joj da "izgleda bolje s više mesa na kostima".