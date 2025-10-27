Trenerica Mirna ispunila joj želju! Marija nije mogla sakriti suze radosnice: 'Jedva čekam da te zagrlim'

Marija iz 'Života na vagi' u prethodnom velikom izazovu borila se je kako bi došla do mobitela i mogla se javiti svojim bližnjima, no ovaj, u ovom showu, dragocjeni uređaj ipak nije pripao njoj. No, trenerica Mirna pobrinula se da se ipak čuje s dijelom obitelji. Nakon treninga, Mirna je zamolila Mare da prošetaju. "Najgore mi je kad je Kata išla ća. To mi je najteže palo... Stvarno fali", povjerila se Marija trenerici, ne sluteći kakvo joj iznenađenje sprema. Mirna, svjesna da je Mariji potrebna podrška izvan zidova kuće, odlučila je djelovati.

U želji da joj pruži utjehu i vjetar u leđa, Mirna je organizirala videopoziv, navodno s Katom. No, na zaslonu se pojavilo lice koje Marija nije očekivala - njezina najdraža tetka. Šok i nevjerica brzo su se pretvorili u bujicu emocija, a suze su potekle prije nego što je ijedna riječ izgovorena. "Ljubavi moja, kako si mi super izgledaš! Svi smo ponosni na tebe", bile su prve riječi Marijine tetke koje su izazvale suze radosnice. Kroz plač, Marija je jedva uspjela izustiti: "Jedva čekam da te zagrlim".

Foto: RTL

Poziv je otkrio i koliko je Marijina nevjerojatna transformacija utjecala na njezinu obitelj. "Potakla si svoga brata, počeo je zdravo kuhati zbog tebe", otkrila je tetka, pokazavši da Marijina borba ima odjeka i izvan zidova izolacije i da njezina žrtva već mijenja živote njezinih najbližih.

Emotivni trenutak nije ostavio ravnodušnom ni trenericu Mirnu, koja je sve promatrala sa suzama u očima. Sama Marija je ranije priznala koliko joj Mirna znači i kakvu sigurnost u njoj pronalazi: "Kad me zagrli, osjećam se kao da me tetka grli." Ovaj videopoziv napunio je Marijine baterije za sam kraj natjecanja. Kako je i sama Mirna zaključila: "Sad kad joj je srce ispunjeno s toliko pozitive i ljubavi, vrijeme je da još jače zavesla."

U prethodnom velikom izazovu, i Neni je pobjeda pobjegla za dlaku dok je Dominik bio taj koji je osvojio nagradu - mobitel koji može koristiti do vaganja. Upravo je zato i trener Edo pripremio iznenađenje za Nenu, a to je bio poziv svojoj obitelji. Što se obiteljskih posjeta tiče i Josipi je u posjet došla kći.