Treneri najavili da netko napušta 'Život na vagi', Dajana u panici: 'Svi imamo dozu straha'

Novi je dan za kandidate showa 'Život na vagi'. Nakon sjajno odrađenog zadatka u velikom izazovu i nagrade od dva kilograma prednosti na vaganju koju je osvojio plavi tim, poboljšali su se i odnosi među kandidatima. „Atmosfera je stvarno odlična, svi su veseli i svi su nekako 'oživjeli'. To nam je dalo energije i snage da nastavimo dalje, ova nam je pobjeda baš trebala“, rekla je zadovoljno Nina dok je razgovarala s Marselom i pripremala ručak.

Prije posljednjeg treninga pred vaganje kandidate očekuje još jedan izazov, i to onaj uvijek zanimljivi s hranom! „Nagrada je odlična ako dođe u naše ruke, ali ako dođe do plavaca, bit će gusto“, rekla je Silvija, a Edo dodao: „Ako plavci osvoje današnji izazov, imat će tri kilograma prednosti na vagi, a ako to osvoje crveni, smanjit će prednost plavaca na jedan kilogram. Vidjet ćemo tko će biti pametniji, možda spretniji ili gladniji.“

No uzbuđenjima tu neće biti kraj zato što slijedi još jedno napeto vaganje. „Netko će napustiti 'Život na vagi'“, najavili su treneri, a Dajana zaključila: „Svi imamo dozu straha.“ Tko ima najbolje okusne pupoljke, a tko je najviše vježbao prošli tjedan - ne propustite pogledati večeras u 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Života na vagi'.

