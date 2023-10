Tereza Kesovija slavi 85. rođendan, nedavno je preživjela infarkt, a život ju nije mazio od djetinjstva

Glazbena diva Tereza Kesovija danas slavi 85. rođendan. Jedna od najprepoznatljivijih izvođačica na hrvatskoj sceni znana po svom širokom rasponu glasa i opernom stilu rođena je 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku. Zavidnu je karijeru osim na području bivše Jugoslavije ostvarila i u Francuskoj gdje je godinama živjela.

Njezino djetinjstvo bilo je obilježeno velikom tragedijom.Već je kao beba stara samo nekoliko dana doživjela veliku tragediju - gubitak majke.

- Nesretnica sa mnom nije doživjela tu radost kao s mojim bratom znajući da je teško bolesna. Umrla je dva dana nakon što me rodila. Imala sam osjećaj grižnje savjesti, kao da sam ja kriva zato što je ona umrla. Proganjala me ta priča. Iz najranijeg djetinjstva sjećam se da me moj pape vodio na seosko groblje u Lovorno na gornjoj strani konavoskog polja. Tamo su bile četiri ploče zajedničke grobnice, pravilna oblika, vrlo stare. Nad jednom od tih ploča moj otac je kleknuo i suze su mu kapale na kamen. Gledala sam u čudu svog snažnog oca, nikada ga nisam vidjela takvog. I sama sam počela plakati ne znajući zbog čega, nisam znala ni zašto on plače. Tada mi je rekao da tu leži moja majka, njegova velika ljubav. A tko je onda ona žena doma? Za nju sam kasnije doznala da je moja pomajka - ispričala je pjevačica svojedobno u intervjuu za Večernji list.

Kad joj je bilo 36 godina, zatekao ju je još jedan veliki gubitak. U prometnoj nesreći poginuo je njezin brat Pero koji je tada imao 39 godina, a Terezu je tužna vijest zatekla dok je snimala spot u Njemačkoj.

Iako je bila cijenjena i u inozemstvu Tereza se 90-tih vratila u svoju domovinu. - Mogla sam ostati živjeti u Francuskoj, imati lijep stan, ali kad je počeo rat, ja sam se vratila u Hrvatsku jer je moja ljubav prema domovini golema. Hrvatska je moja domovina, ali ipak, malo više je moja domovina moj Dubrovnik i moje Konavle - ponosno je govorila Tereza nedavno gostujućui u podcastu Ane Radišić.

U posljednje vrijeme sve su učestaliji novinski napisi o njezinom zdravstvenom stanju, a mnoge je Tereza nedavno šokirala priznavši da je nedavno doživjela infarkt. - Bilo je to krajem kolovoza. Da sam došla pola sata kasnije, ne bih bila živa. Sad opet radim - rekla je Tereza sredinom rujna za 24 sata.

U svojoj bogatoj karijeri Tereza je snimila više od trideset LP ploča i preko sedamdeset singlica, te više od dvadeset CD-ova, ali isto tako i veliki broj pjesama koje nikada nisu našle svoje mjesto na nekom od nosača zvuka.

Svoje pjesme Tereza je, osim na hrvatskom, otpjevala i na brojnim drugim jezicima (slovenskom, talijanskom, francuskom, ruskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, portugalskom, makedonskom...).

Vrhunac karijere doživjela je kada je u pariškoj Olympiji 1988. godine održan njezin solistički koncert. Poslije 19 godina, 16. studenog 2007., Tereza je održala trijumfalan povratnički koncert u Olympiji. O svom životu napisala je i dvije uspješne autobiografske knjige i to Libertas 1994. te To sam ja koja je izašla u izdanju Večernjeg lista 2014. godine.

