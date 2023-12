Trener Edo kandidatima 'Života na vagi' uputio motivacijsku poruku: 'Ne odustaj'

I ova sezona showa 'Život na vagi' bliži se kraju! Nema više timova, na papiru nema više podjela na crvene i plave, treneri Mirna i Edo treniraju sa svima, a izgleda kako i njima to godi. Osim toga, s kopna su se preselili na more, točnije na Brijune za koje su neki istaknuli da im gode. To je istaknuo i trener Edo koji svoju pozitivnu energiju širi među kandidatima. U ovom je ciklusu više vježbao s damama, dok se Mirna posvetila mušketirima. Edo je sada na društvenim mrežama podijelio fotografiju s jednog treninga. Vidi se kako pauze nema ni po suncu, ali ni navečer jer kandidati vrijedno treniraju od jutra do mraka.

- Povratak otpisanih. Najlakše je odustati, od sebe, od drugih, od svega... Tako lako ružna riječ pređe preko usta, crna misao prostruji našom svijesti, uvreda nam dođe kao dobar dan. Zato kreni težim putem, zarazi svijet oko sebe pozitivom i ljubavi. Ne odustaj od te sulude ideje da je život predivan i ova planeta raj - napisao je Edo. U komentarima mu se javio i pobjednik prošle sezone Josip Čapo te napisao kako se slaže s omiljenim trenerom.

Inače, u showu je ovog tjedna ispao Pero, a ostalo je devetero natjecatelja. Na vaganju je bila prisutna žuta linija ispod koje su se našli Martin, Pero i Marie. Glasanjem su natjecatelji odlučili da Pero napušta kuću te su neki otvoreno pokazali da kalkuliraju.

Plavcima je bilo teško odabrati koga će napisati, a Marie se rasplakala. Ona je napisala Peru i rekla da nema razloga za to, Pero je napisao nju zbog najlošijeg rezultata, Šepić se odlučio za Peru jer mu je Marie draža, no Pero mu nije vjerovao da je to pravi razlog. Dajana je pisala Marie, Silvija je odabrala Peru i iskreno priznala da joj je konkurencija, Nina je očekivano pisala Peru, Jure se odlučio za Peru jer nije mogao pisati Martina, koji je odabrao Marie. Goran je također pisao Peru i objasnio da se odlučio za njega jer im je konkurencija te da se zbog pogrešnih razloga prijavio u show, a isto je mislio i Vlašić. „Zamjerio sam mu što je rekao da se udebljao 'umjetno' da bi pobijedio u showu“, objasnio je Goran, a Vlašić dodao da se on prijavio u show samo da osvoji nagradu.

„Kalkulacije su tu, igra je počela i ranije, a sad je u zapletu“, rekla je Dajana, a Pero je dodao kako je znao da će ispasti čim je vidio svoj rezultat. „Među najvećim sam konkurentima za finale, a svi kalkuliraju. Ovo im je bila možda jedina prilika“, rekao je i objasnio da je plavcima bilo svejedno što pišu jer je odlučivalo pet crvenih. „Pero nije bio baš najomiljeniji lik u kući, a i velika je konkurencija tako da se jedva dočekalo da bude ispod žute linije“, rekao je Šepić, a Pero zaključio: „I ja bih tako postupio, pisao bih onoga tko bi mi bio direktna konkurencija. Ovo je natjecanje!“

