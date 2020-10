Treća sreća! Slavna glumica u tajnosti uplovila u bračnu luku nakon dva propala braka

Glumica koja godinama plijeni pažnju svojim talentom i ljepotom, Scarlett Johansson, proteklog je vikenda nakon tri godine veze s komičarom Colinom Jostom okrunila brakon. U skladu s mjerama opreza zbog pandemije, hollywoodska ljepotica priredila je malo i intimno vjenčanje.

Zvijezda "Osvetnika" i voditelj popularnog "SNL-a" izmijenili su zavjete, a romantičnoj ceremoniji svjedočili su samo najuži članovi obitelji i odabrani prijatelji. Vijest se Twitterom proširila nakon što je udruga "Meals on Wheels" koja dostavlja tople obroke u domove potrebitih objavila kako su mladenci htjeli da njihovo vjenčanje ima humanitarni odjek.

Svi uzvanici su zamoljeni da umjesto vjenčanog poklona doniraju novac na račun udruge kako bi skupili što više donacija koje će pomoći onima kojima je najpotrebnije.

Colinu je ovo prvi brak, a Scarlett iza sebe ima već dva; s glumcem Ryanom Reynoldsom i biznismenom Romainom Dauriacom s kojim ima kćer. Kao 23-godišnjakinja 2008. rekla je “da” Ryanu Reynoldsu, današnjem suprugu Blake Lively, ali brak je potrajao samo dvije godine. U drugi brak uplovila je s francuskim marketinškim stručnjakom Romainom Dauriacom s kojim je 2014. dobila kćer Rose Dorothy Dauriac. Par se vjenčao u listopadu te godine, a polovicom 2016. odlučili su se razići. Rastavu su finalizirali u rujnu 2017. kada se već naveliko šuškalo da glumica ljubuje sa scenaristom „SNL-a“ Colinom Jostom. Par je vezu potvrdio u prosincu 2017., a zaručili su se u svibnju prošle godine.

Foto: profimedia

Mnogi možda ne znaju, ali Scarlett nije samo glumica. Naime, 2008. izdala je album „Anywhere I Lay My Head“ koji sadrži jednu njezinu pjesmu te deset obrada Toma Waitsa, a s njom su surađivali David Bowie i članovi bendova Yeah Yeah Yeahs i Celebration. Godinu poslije udružila je snage s Peteom Yornom pa su objavili zajednički album “Break Up”, a 2015. osnovala je ženski bend The Singles i objavila prvi singl “Candy”. Međutim, uskoro je stiglo upozorenje iz Los Angelesa, gdje je istoimeni bend zahtijevao da prestanu koristiti to ime, a o grupi se više nije govorilo. Isto tako, Scarlett se može pohvaliti da je tek četvrta žena u povijesti koja je dobila priliku voditi NBC-jevu sketch-comedy emisiju „Saturday Night Live“.