Tony Cetinski pjeva na otvaranju Croatia Opena

Plava Laguna Croatia Open Umag za 30. rođendan osim vrhunskog teniskog doživljaja svim će posjetiteljima ponuditi i dimenziju doživljaja više. Koncerti velikana domaće, regionalne i svjetske glazbene scene te pregršt popratnih događanja sastavni su dio jubilarnog umaškog ATP turnira. Veliki koncert otvorenja u subotu 13. srpnja održat će jedan od najpoznatijih Istrijana, Tony Cetinski:

- Umag i ATP su posebna priča, specifične, rekao bih nadahnjujuće atmosfere. Svaki nastup je bio na svoj način poseban i svaki mi je koncert ostao u sjećanju, kao nekakva prekretnica u datom trenutku. Ipak, koncert „Najbolje od nas - Tony i prijatelji“ u Umagu, na kojem je nastupio Toše, uvijek će imati poseban značaj.“ izjavio je Tony. S posebnim zadovoljstvom čeka i ovogodišnji nastup, a otkrio je i što priprema Umagu za 30. rođendan:

- Pripremam dobru i kvalitetnu zvučnu i vizualnu sliku te dobru zabavu. Najbitnije je da se dobro provedemo, a moj bend i ja pružit ćemo svoj maksimum. Poznato je da volim iznenaditi publiku, stoga očekujte neočekivano i pripremite glasnice.

U utorak 16. srpnja Queen Tribute band priredit će spektakularan show izvedbama najvećih uspješnica jednog od najutjecajnijih bendova svih vremena, a od 17. do 20. srpnja posjetitelje očekuju besplatni nastupi svjetski poznatih Dj-eva. Tako će u sklopu ovogodišnjeg party programa nastupiti stalni gost splitske Ultre W&W, Salvatore Ganacci koji iz godine u godinu svojim nastupom fascinira publiku na popularnom Tomorrowland Festivalu te posebno atraktivan i svjetski popularan Gianluca Vacchi koji održava nastupe diljem svijeta, a na društvenim mrežama ima više od 12 milijuna pratitelja. U subotu 20. srpnja stiže Mike Candys, jedno od najtraženijih klupskih imena u svijetu koji će s prepoznatljivim velikim osmijehom na licu pružiti jedinstven doživljaj house, dance i electro house ritmova.

Osim sjajnog party programa turnira odličnu zabavu posjetitelji će pronaći i u Social Areni koja će uz već tradicionalni ždrijeb i razgovore s uspješnim sportašima i popularnim rekreativcima te mogućnost vježbanja u teretani na otvorenom, ove godine ponuditi i gaming poslasticu. Naime, od 13. do 15. srpnja posjetitelji će se moći natjecati u dvobojima u organizaciji Good Game Globala i to u Mario Kart Championshipu te Beat Saber Competitonu, ali i opuštati se i uživati u 3 day stand alone corneru.

Jubilarni, 30. rođendan, Umag će proslaviti kako i priliči ovakvom slavljeniku, a istovremeno opet ponuditi događanja za svačiji ukus. Zato i ovo ljeto nemojte propustiti doći u Umag jer ćete od 13. do 21. srpnja biti bogatiji za uspomene koje ćete zauvijek sačuvati u sjećanju.