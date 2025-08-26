Tony Cetinski okušao se u glumi: 'Bilo je izazovno uhvatiti autentičnost tog vremena, emocije i energiju'

Naš glazbenik Tony Cetinski kraj sezone odmora dočekuje s lijepim vijestima. Naime, 30. kolovoza započinje svoju turneju, i to koncertom u Puli, a nakon toga nastupit će diljem regije. Osim toga, tu je i nova pjesma "Ti si ta" koja je svoje mjesto našla i u filmu "Taxi ljubav" čija je premijera zakazana za 1. rujna, a u ovom filmu svoju je ulogu našao i Tony. Glazbenik nam je u intervju otkrio što sprema na ovoj turneji, ali i kako mu je bilo na setu.

Svoju regionalnu turneju započinjete u Puli. Zašto baš ovaj grad? Zašto Arena? Što je to tako čarobno u njoj?

Pula je, simbolično, mjesto gdje je sve za mene počelo, tu sam rođen, jer Rovinj, moj rodni grad, nema rodilište. Osim toga, Pula ima nešto što malo koji grad ima, veličanstvenu Arenu. Bilo je sasvim prirodno da turneju započnemo upravo ovdje. Zahvalan sam gradu Puli na ukazanom povjerenju i što su nam omogućili ovaj datum. Također, veliko hvala Bravo! radiju na organizaciji.

Što pripremate svojoj publici? Hoće li na ovom koncertu biti nekih gostiju? Ako da, tko?

Ovaj put odlučio sam iznenaditi ne samo publiku, nego i svoje suradnike. Na koncertu će mi se pridružiti mladi, talentirani izvođač Mihael Kvorka, koji će nastupiti kao predgrupa, ali i u nekoliko pjesama sa mnom u duetu. Njegov glazbeni izraz me oduševio jer ima poseban pristup, svježinu i iskrenost u muziciranju koja me podsjetila na to zašto volim ovo što radim.

Naravno, koncert će biti ispunjen emocijama, poznatim hitovima i nekim pjesmama koje dugo nismo svirali uživo. Bit će to večer za pamćenje.

Nakon ovog koncerta, slijede nastupi diljem regije. Koliko vam je trebalo da se odlučite za ovakav pothvat te kako ste birali gradove u kojima ćete pjevati?

Iskreno, odluka nije bila teška jer smo osjećali da je pravi trenutak za nešto veće, snažnije i dublje povezano s publikom. Gradovi u kojima ćemo pjevati zapravo su se odavno sami izabrali. Gdje god postoji publika koja nas s radošću prima, tamo se uvijek rado vraćamo. Ovo nije naša prva turneja, ali svaka nova donosi novu energiju, nova lica, i taj poseban trenutak zajedništva koji se stvori između pozornice i publike. Vodili smo se emocijom, uspomenama i naravno ljudima. Nema boljeg vodiča od publike koja ti iz koncerta u koncert daje do znanja koliko im to znači. Turneja nije samo niz nastupa, to je putovanje kroz regiju u kojoj smo svi, na ovaj ili onaj način, povezani glazbom.

Je li neki grad na popisu u kojem niste nastupali duži broj godina?

Više manje smo nastupali u svim gradovima, ali turneja #samoljubav nikada zapravo nije stala. Ona je puno više od klasične koncertne turneje, to je ideja, poruka, stav prema svijetu u kojem živimo. Znate, ja sam nepopravljivi optimist. Jednom sam rekao da neću završiti ovu turneju dok na ovim prostorima i u svijetu ne zavladaju potpuni mir i ljubav. Dokle god postoji potreba da podsjećamo na važnost suosjećanja, razumijevanja i unutarnjeg mira, #samoljubav će trajati.

Znam, netko bi rekao da je to naivno, ali kako sam jednom čuo i zavolio tu rečenicu: pesimist je zapravo optimist s iskustvom. Unatoč svemu, još uvijek vjerujem da može doći dan kada će ljudi živjeti u međusobnom poštovanju, kad će mržnja i pohlepa nestati iz svakodnevnog života. Samo zamislite takav svijet, bio bi to pravi koncert života.

Hoće li se svi ovi koncerti razlikovati po nečemu kada je u pitanju vaš nastup ili popis pjesama?

Apsolutno, svaki koncert je priča za sebe. Iako nas povezuje zajednička nit turneje, nijedna večer nije ista, jer nijedna publika nije ista. Gradovi, atmosfere, ljudi, energija, sve to utječe na to kako će koncert teći i koje ćemo pjesme izvesti. Imamo okviran popis pjesama, ali često ga prilagođavamo ovisno o trenutku, osjećaju i reakciji publike. Volim ostaviti prostor za spontanost, jer upravo tu nastaju oni najposebniji trenuci kad publika osjeti da je to izvedeno baš za njih, baš tada.

Turneju završavate na dobro znanom mjestu - u Areni Zagreb, gdje nastupate uoči svog rođendana. Sličan koncert imali ste i prošle godine. Kako to da ste se ponovno odlučili za isti datum?

Da, prije dvije godine imali smo koncert u Areni Zagreb baš povodom mog rođendana i to je bilo jedno pravo, emotivno slavlje. Iskreno, nismo ni završili svirku, a već su stizali upiti da to ponovimo. Taj koncert je ostavio snažan trag, i u nama i u publici, i bilo je gotovo prirodno donijeti odluku da ponovo obilježimo rođendan na isti način, s pjesmom, ljudima koje volim i u dvorani koja nosi posebnu energiju. Rođendani su uvijek simbol novog početka, zahvalnosti i prisjećanja, a dijeliti taj trenutak s tisućama ljudi to je čudo. Zbog toga smo odlučili staviti ulaznice u prodaju odmah, jer znamo koliko to ljudima znači. A i meni znači. To je više od koncerta to je slavlje života.

Uz turneju, tu je i nova pjesma "Ti si ta". O kakvoj se pjesmi radi? Koja je poruka? S kim ste surađivali na njoj?

Pjesma "Ti si ta" nastala je kao dio jednog šireg kreativnog procesa, rađena je posebno za film, prema njegovoj tematici i emociji koju nosi. Dakle, nije autobiografska, iako vjerujem da će se mnogi moći prepoznati u njezinoj poruci i atmosferi. Suradnja na ovoj skladbi bila je pravo zadovoljstvo. Radio sam je s ljudima kojima vjerujem i koje iznimno cijenim: mojim omiljenim producentom Mihaelom Blumom, glazbenikom i autorom Alenom Hržicom, te redateljem filma Milom Ostojićem. Svaki od njih dao je svoj pečat i dodatnu dimenziju pjesmi, zato ona i zvuči tako posebno i filmski. Iako nije osobna priča, u pjesmi sam dao dio sebe, jer svaki stih, svaki ton koji otpjevam, uvijek nosi djelić mog pogleda na svijet. U ovom slučaju, to je pogled kroz emociju filma koji govori o traženju, gubitku i prepoznavanju one jedine prave.

"Ti si ta" dio je soundtracka filma "Taxi ljubav". Osjećate li se počašćeno zbog toga?

Da, zaista se osjećam jako počašćeno što je pjesma "Ti si ta"dio soundtracka filma "Taxi ljubav" To je posebna čast jer film i glazba često idu ruku pod ruku, a činjenica da je moja pjesma odabrana za soundtrack znači da je prepoznata njena emocija i energija. Osjećam zahvalnost prema timu filma što su prepoznali moj rad i omogućili mi da kroz svoju glazbu doprinesem cijelom umjetničkom doživljaju filma. Za mene je to motivacija da nastavim stvarati kvalitetnu glazbu koja može doprijeti do publike i kroz različite medije.

Osim toga, u ovom filmu su još dvije vaše pjesme. O kojima je riječ i znate li zašto baš one?

Da, osim pjesme "Ti si ta", u filmu se nalaze još dvije moje pjesme. Radi se o pjesmama s mog kultnog albuma "Ljubav i bol", koji sam nedavno remasterirao i objavio u vinil izdanju. Radnja filma smještena je u lude 90-te, a redatelj je imao želju da soundtrack odražava upravo to razdoblje, pa smo se zajedno dogovorili da ubacimo i nekoliko pjesama iz tog razdoblja. Mislim da je to bilo savršeno uklapanje, jer moje pjesme s tog albuma itekako dočaravaju atmosferu i emocije koje film želi prenijeti. Drago mi je što se našla ta poveznica između filma i mog glazbenog rada iz tog vremena, a dodatno je lijepo što je album dobio novo ruho kroz remasteriranje i vinil izdanje, što je posebno cijenjeno kako od struke, tako i publike.

U "Taxi ljubavi" pojavljujete se i u glumačkoj ulozi, i to prvi put na filmu, ako se ne varam? Koja uloga vam je pripala?

U filmu sam tumačio sebe, odnosno verziju sebe iz 90-ih godina, što je s jedne strane bilo zanimljivo, jer sam imao priliku ponovno "proživjeti" jedan poseban period svog života. Bilo je izazovno uhvatiti autentičnost tog vremena, emocije i energiju koje su me tada krasile, ali upravo zbog toga mi je ta uloga bila toliko posebna.

Kada ćemo vas moći gledati u kinima i o čemu se u filmu uopće radi? Tko još igra u ovom filmu?

Premijera filma "Taxi ljubavi" zakazana je za 1. rujna, dan nakon mog koncerta u Areni Pula, pa se nadam da će mnogi ljubitelji glazbe i filma iskoristiti priliku i uživati u oba događaja. Što se tiče same priče, "Taxi ljubavi" prati život Jože, bivšeg branitelja s PTSP-om, koji se noću pretvara u taksista i u svom automobilu sluša, savjetuje i pomaže ljudima koje prevozi. Kroz četiri snažne, emotivne priče film istražuje teme ljubavi, oprosta i ljudske snage unatoč teškoćama. Moja glazba, uključujući pjesmu "Ti si ta"!, dodatno pridonosi emocionalnoj dubini filma. Uz mene, u filmu glume i brojna poznata imena hrvatske scene, poput Tarika Filipovića, Filipa Juričića, Ane Vilenice, Gorana Grgića te glazbenika Marka Lasića Nereda, koji je ujedno i izvrsno utjelovio ulogu vlasnika noćnog kluba. Svi zajedno dali smo svoj doprinos kako bi publika dobila autentičan i dirljiv filmski doživljaj.

Jednom prilikom ste rekli da vam je drago da ste smršavili prije uloge. Imate li strah od toga kako ćete izgledati u filmu?

Ma iskreno, mršavljenje nema nikakve veze s filmom, već isključivo sa zdravljem. Bogu hvala, sve je super, ali jednostavno dođu godine kad moraš paziti, tijelo ti samo kaže: "E, sad je vrijeme za detox i red." Tako da sam napravio neke promjene u prehrani i načinu života, više zbog sebe nego zbog kamere. Naravno, uvijek je ljepše kad se ugodno osjećaš i kad ti je lakše stati pred objektiv, ali to mi nije bio motiv. Zdravlje je broj jedan.

Kad smo kod teme mršavljenja, koja je vaša tajna? Kako to najlakše postići? Ima li uopće laganog puta?

Iskreno, ništa nije lagano kad je riječ o mršavljenju. Kao i u svemu, treba disciplina, volja i odluka da nešto promijeniš. Ne bih se previše zadržavao na toj temi. To je nešto osobno, i svatko mora pronaći svoj put, ono što njemu odgovara. Meni je najvažnije bilo zdravlje.

Znamo da u slobodno vrijeme često idete u ribolov. Gdje vas se može sresti? I što biste rekli, što je to tako opuštajuće u ribolovu?

Istina je da volim ribolov, ali mnogi misle da je to uvijek mirno sjedenje uz vodu s udicom u ruci. U stvarnosti, to jako ovisi o tehnici kojom lovite. Recimo, spin ili jigging su metode koje su sve samo ne opuštajuće, to je čisti adrenalin! Kad lovite predatorske ribe, poput brancina ili gofa, treba puno pokreta, koncentracije i snage. Nema tu ništa penzionerski, dapače, toliko vas ponese da lako postanete ovisni o tom tipu ribolova.

Ja sam, recimo, toliko zagrijan da trenutačno imam upaljenu tetivu od svega toga. Ali, unatoč tome, ponovno bih sutra išao. Ima i taj ribolov svojih opuštajućih trenutaka, pogotovo kad ste negdje sami s prirodom, morem ili rijekom, daleko od buke i gužve. To je svojevrsna terapija.

Znamo da u vjeri pronalazite mir. Imate li neki ritual prije izlaska na pozornicu na velikim koncertima ili nakon njih?

Vjera mi je važan oslonac u životu i uistinu u njoj pronalazim mir. Molitva je uvijek prisutna, bilo prije izlaska na pozornicu ili nakon koncerta. To nije nikakav poseban ritual, već moj osobni trenutak tišine, zahvalnosti. Bez obzira na veličinu koncerta ili publike, taj trenutak mi pomaže da ostanem prizemljen i prisutan i da sve što radim radim s iskrenim srcem.

U sretnom ste braku, postoji li navika da vas supruga prati na turneji ili ne volite kada vaši bližnji budu u prvom redu?

Ipak više volim kada je supruga sa mnom. Sretniji sam tada, jednostavno osjećam mir i ravnotežu. Nije važno je li u prvom redu ili negdje sa strane, važno mi je njezino prisustvo. Turneje znaju biti iscrpljujuće, i kada uz sebe imaš osobu koja te poznaje, razumije i podržava, sve je nekako lakše. To je ta tiha snaga koja nosi kroz sve izazove.