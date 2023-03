Tony Cetinski ne skriva sreću zbog velikog uspjeha, a obožavatelji poručuju: Uvijek ispred svih

Tony Cetinski nedavno je objavio svoju novu pjesmu "Vojnik pod zvijezdama", a sada se svojim vjernim obožavateljima zahvalio na velikom interesu za njegov singl koji je ostvario izvrstan uspjeh u kratkom periodu otkako je pušten u eter.

- Wow! Pola milijuna pregleda i osmo mjesto u trendingu u samo 10 dana !!!Hvala hvala hvala! Vaš vojnik pod zvijezdama - napisao je Tony na društvenim mrežama.

- Ova pjesma, dira u srce. Ova pjesma je sve ono što čini život, i stvarnost oko nas.. Svaka čast.. Predivna pjesma, i još ljepše riječi. Himna nas, kojima je ljubav zakon najjači od svih!!! Toni,kao i uvijek ispred svih jer pjeva samo srcem. Hvala Toni, što si me podsjetio da nas svjetlost nikad ne napušta, ona zalazi samo da osvijetli zvjezdano nebo nade. Ova pjesma je predivna, savršeno otpjevana, bezvremenska, ovo je Tonijev "Trag u beskraju", bravo - samo je dio komentara i pozitivnih reakcija Tonijevih obožavatelja na njegovom YouTube kanalu na kojem pjesma "Vojnik pod zvijezdama" ima 519 tisuća pregleda.

Ovu posebnu pjesmu Tony je odlučio pokloniti svim ženama svijeta na dan posvećen samo njima, ovogodišnjem Danu žena, ali i vojsci ljubavi, svojim vjernim fanovima. Time je još jednom potvrdio zašto je obožavan svih ovih godina, ne samo kao glazbenik, već i kao čovjek koji to što radi, radi iz čiste ljubavi. Upravo zato slovi za najeminentnijeg i najtraženijeg glazbenika na sceni diljem regije i šire. Svoje oduševljenje novom pjesmom nije skrivao, no glavnu riječ je ipak prepustio 'Vojniku pod zvijezdama', moćnom tekstu koji govori sam za sebe.

"Vrlo je teško govoriti o samom sebi, tako i o pjesmi, pa bih volio da pjesma sama kaže ono što ima za reći, a ima. Ono što samo mogu potvrditi ovog puta s još većom sigurnošću, to je kako duboko vjerujem u ovu pjesmu i poruku koju nosi sa sobom, te da će pronaći put do publike, a u kojoj će se mnogi pronaći. Iz prostog razloga što lako ulazi u uho, ali i srce, a ono što jednom dođe do srca, tamo i ostaje. 'Vojnika pod zvijezdama' iz sveg srca i s velikom radošću posvećujem svim ženama, ali i svojoj vojsci ljubavi, vjernoj publici koja stoji uz mene cijelo ovo vrijeme. Samo ljubav!", rekao je Tony Cetinski.