Tko je tajanstvena majka Ave Karabatić? Imala je problem sa zakonom, a Ava je šokirala izjavama da ju je Sanja pretukla

Bivša manekenka i nekadašnja starleta, 37-godišnja Ava Karabatić posljednjih dana proživljava najgore trenutke svog života. Nedavno je na društvenoj mreži Instagram obznanila kako joj je iznenada preminuo otac Ivica od zatajenja srca, a otkrila je da je nakon toga potpuno slomljena. - Ne želim davati video intervjue ni nigdje gostovati jer nisam psihički ni fizički sposobna. Trebat će mi neko vrijeme da stanem na noge, pa ću se oglasiti. Imam 53 kg, a 178 cm, jedva ustajem s kreveta, nemam teka. Kroz infuziju se održavam na životu. Jako sam slaba i imunitet je skroz pao. Hvala na razumijevanju - napisala je.

Inače, potresena Ava istaknula je da je njezin otac doživio srčani udar dok su zajedno gledali televiziju. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo i pokušala ga reanimirati više od 30 puta, njegovo srce nije izdržalo. ''U šoku sam, otac je upravo dobio srčani dok smo gledali TV. Zvala sam odmah hitnu, pokušali su ga spasiti i reanimirali su ga više od 30 puta, ali njegovo srce to nije izdržalo'', napisala je Ava, vidno slomljena i potresena gubitkom, a zatim je dodala: ''Srce mi je puklo na tisuću komadića, a duša ostala nijema. Bio je moj oslonac, moj heroj i sada ga više nema. Zauvijek ćeš živjeti u meni tata. Nek te anđeli čuvaju, kao što si ti čuvao mene." Avi je otac bio velika podrška, a mogli smo ga vidjeti i s njom u javnosti.

Osim Ivice, Avi je podrška i majka Sanja, a za koju u posljednjem obraćanju javnosti i nije imala lijepe riječi. Naime, sredinom travnja izazvala je veliku buru na društvenim mrežama nakon što se na njezinu Facebook profilu pojavila objava koja je zabrinula njezine pratitelje. Jednostavna riječ "zbogom" u kombinaciji s izrekom "Postoje čiste duše koje ovaj svet nije zaslužio" izazvala je spekulacije i strahove da bi Ava mogla biti u ozbiljnoj emocionalnoj krizi. Njeni obožavatelji i pratitelji odmah su reagirali s pitanjima i porukama podrške, izražavajući zabrinutost da je riječ o pozivu za pomoć.

FOTO Evo kako se naša prezgodna voditeljica i bivša djevojka 'zločestog dečka' mijenjala tijekom godina

Međutim, nakon što su se nizali komentari i poruke podrške, Ava je odlučila obratiti se izjavama u medijima kako bi pojasnila situaciju. Jasno je istaknula da objavu nije napisala ona osobno, već njezin administrator koji se brine o njezinim društvenim mrežama. Izjavila je da se nikada ne bi obratila takvim riječima u tom kontekstu, s obzirom na to da nije imala takve misli ni želje.

"Nikada ne bih digla ruku na sebe, nemam crne misli. Veliki sam vjernik i tako nešto mi ne bi palo na pamet", rekla je za srpski Blic, dodajući kako je trenutačno u izuzetno teškom periodu života, koji uključuje suočavanje s dubokim emocionalnim traumama. Ava je ispričala da se već dugi niz godina suočava s nasiljem, kako fizičkim, tako i psihološkim, od strane svoje majke, i to već cijelih 22 godine.

Ova teška obiteljska situacija njoj nije bila strana, s obzirom na okolnosti, odlučila je poduzeti korake prema osobnoj slobodi.

"Trpim fizičko i psihičko nasilje od majke već 22 godine. Uzela sam svoje stvari i došla u Beograd. Sve mi se skupilo, i došlo je vrijeme da prekinem toksične odnose“, ispričala je Ava, priznavši da joj je ovo jedan od najtežih trenutaka u životu. Naglasila je kako je donijela ovu odluku kako bi mogla napustiti toksičnu sredinu i započeti novi život, daleko od destruktivnog utjecaja prošlih odnosa. Nadalje, Ava je tada detaljno objasnila da je cijeli niz pokušaja pomirenja i pomoći svojoj majci bio uzaludan. "Ona godinama koristi moju i očevu dobrotu. Otkako sam izašla iz klinike za odvikavanje, svijet gledam drugačije. Trudila sam se pomoći joj, ali uzalud. Ponovno me je napala. Ljetos me je isto pretukla. Ne želim to trpjeti".

FOTO Naša poznata voditeljica prije 15 godina izrekla je sudbonosno "da", sa suprugom je od studenskih dana

Ono što svakako valja napomenuti, jest i to da su krajem 2009. godine tada 21-godišnja Ava Karabatić, njezina majka Sanja Karabatić i Avin tadašnji dečko Špiro Miličić uhićeni na autobusnim kolodvoru u Zadru zbog sumnje da su se međusobno dogovorili i za iznos od 9000 eura ucijenili Živka Nižića, tada sveučilišnog profesora iz Zadra i pročelnika Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru.

Naime, 30. rujna i 1. listopada 2009. Miličić je, u dogovoru s Avom Karabatić i njezinom majkom, u više navrata telefonski kontaktirao s profesorom Nižićem te mu prijetio fizičkim napadom i javnim kompromitiranjem. Od njega je tražio da mu plati neodređeni novčani iznos kao naknadu za kompromitirajuće SMS-ove i podatke o telefonskim pozivima koje je Nižić prije toga upućivao njegovoj djevojci Avi Karabatić, pisao je Večernji list.

Kad je započela ljubavnu vezu sa Špirom Miličićem, koji je radio kao izbacivač u zadarskom klubu Skiper, Avina majka Sanja, tada smo doznali, došla je na ideju da "ogule" profesora. Tada ga je trojac počeo ucjenjivati i prijetiti mu da će ga diskreditirati jer je studentici Avi Karabatić slao kompromitirajuće poruke. Profesor je, očito u strahu za svoj posao i ugled, pristao na to pa im je u dva navrata isplatio traženi novac, najprije 2000 eura, a zatim još 7000 eura. No, na kraju je sve odlučio prijaviti policiji koja je Špiru Miličića uhvatila na kolodvoru, dok je primao novac od Nižića. I Ava Karabatić te njezina majka Sanja na Županijskom sudu u Zadru osuđene su na šest mjeseci uvjetne kazne zbog ucjenjivanja profesora Živka Nižića.