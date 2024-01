Tko je Baby Lasagna, izvođač koji je dobio šansu na Dori umjesto Zsa Zse? Već je jednom se tamo natjecao

Zsa Zsa, jedna od finalistica koja je trebala nastupiti na ovogodišnjoj Dori 2024. s pjesmom ”Probudi usne moje”, odustala je od natjecanja. Umjesto nje, po pravilima, priliku da nastupi na Dori dobiva prva rezerva, a to je u ovome slučaju Baby Lasagna s pjesmom “Rim Tim Tagi Dim”, javili su jučer s HRT-a. Mnogi su se zapitali tko se krije iza zvučnog imena Baby Lasagna, a riječ je o glazbeniku Marku Purišiću koji se na Dori već natjecao 2019. s bendom Manntra.

Tada je izvodio pjesmu 'In the shadows'. Osim toga surađivao je i s Marinom Jurićem Čivrom. Marko niže uspjehe i u inozemstvu. Prošle godine u veljači dobio je priznanje za album "Ravenblack" grupe Mono Inc zato što je taj album zauzeo prvo mjesto na ljestvici - OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS. Osim Marka, glazbom se bavi i njegov brat. Poznatiji je kao Val Perun i od 2022. godine je basist benda Mono Inc.

Marko je pod imenom Baby Lasagna izbacio dvije pjesme, "IG BOI" te "Don‘t hate yourself, but don‘t love yourself too much". No kako zvuči ona s kojom će se predstaviti na Dori saznat ćemo danas u 14h sati na Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) u emisiji “Svijet diskografije”. Tamo će biti premijerno predstavljene pjesme natjecateljice ovogodišnje Dore.

Osim samih pjesama, u emisiji urednika Zlatka Turkalja Turkija, bit će predstavljeni pjevači i glazbeni timovi svih 24 pjesama. Nakon predstavljanja u emisiji “Svijet diskografije”, sve pjesme bit će emitirane isključivo na radijskim postajama u sklopu HR Mreže, a to su sva tri kanala Hrvatskoga radija i regionalne postaje. U petak 5. siječnja, također na HR 2, kreću s emitiranjem emisije “Ususret Dori”.

