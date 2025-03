Tko će se opredijeliti za Šimu, a tko za Miloša? 'Bolje je riskirati i uložiti energiju na jednog pa što bude'

Jutro je počelo prepričavanjem događanja s jučerašnjeg cocktail partyja, a Lauru i Gloriju najviše je zanimalo što je Barbara razgovarala sa Šimom i Milošem. „Ništa se nije dogodilo, ništa se nije promijenilo. Malo smo pročešljali aktualne teme, nismo pričali o nama“, rekla je Barbara, a Laura komentirala: „Ne znam boji li me se ili stvarno nije kliknula sa Šimom, ona od početka govori da vidi mene i Šimu zajedno.“ No svejedno joj nije bilo drago što joj Barbara nije otkrila puno detalja njihova razgovora.

„Znam da se Barbari sviđa Miloš, ali kao da to ne pokazuje. Nisam sigurna, ali je više navrata rekla da joj je on vau“, rekla je Glorija, a potom su razgovarale o Maidi koja je zadnja dobila ružu. U drugom dijelu vile Maida je bila s Vanjom, Majom i Marinelom koja ju je zafrkavala što je sređena od jutra. „Možda si se odlučila malo našminkati jer si bila zadnja“, nastavila je Marinela. Maida kaže kako je sve shvatila kad su ostale tri ruže jer je znala da će Marinela dobiti dvije a da je njoj Miloš namijenio jednu. „Znala sam da od Šime neću dobiti, ja sam s njim završila“, rekla je Maida kroz smijeh.

„Mislim da bi se sve cure uskoro trebale odlučiti gdje će usmjeriti svoju energiju jer je pola prošlo, još uvijek 90 posto cura dijeli energiju na njih dvojicu. Bolje je riskirati i uložiti energiju na jednog pa što bude, a znaš da si dao sto posto sebe, nego kad dijeliš 50-50 i onda nijedan ne dobije tvoje sto posto“, rekla je Maida dok je Vanja još uvijek neodlučna jer je dobila dvije ruže. „Treba mi taj jedan spoj da bih znala. Naravno da ću se opredjeljivati, ali mislim da imam još vremena“, iskrena je Vanja.

Marinela je objašnjavala Maidi da je ona bila na najviše spojeva s Milošem i može tako razmišljati te da ostalih 15 djevojaka nije u takvom položaju. „Na svakom događanju si ti aktualna, a što je s ovih 15 djevojaka - ne može se svih 15 izredati jer si na idućem događanju opet ti“, smatra Marinela i kaže: „Ne nervira me toliko što je na svakom spoju jer je onda jedna manje u timu Šime.“

Laura iskreno kaže kako joj neće sad biti lako podnijeti da netko ide na spoj nakon nje. „Pogotovo sad kad sam u zaljubljenoj fazi, ali dobro“, kaže Laura, ali vjeruje da će sve biti bolje kad ispadne više djevojaka jer će onda brže dobiti svoju priliku za spoj.

Ubrzo je Selma donijela novo pismo u kojem Miloš i Šime pozivaju djevojke na grupni spoj i opet je prvo pročitala Maidu. „Previše je kad usporediš druge cure“, komentirala je Vanja dok se Maida branila da nije ona to birala i da ne krive nju. No ne ide sama jer s njom idu i Marinela, Barbara i Nina. Kako će proteći grupni spoj - ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo ili večeras u 21.15 na RTL-u.

