Tjedni zadatak izazvao međusobna optuživanja, a Iman za vođu postavila Marija: 'Želim ga spasiti'

Svanulo je prvo jutro nakon duela u areni i ispadanja Iman, ali i jutro nakon što su četiri nova kandidata doznala da ostaju na imanju.

„Lijepo je, ali bit će izazovno. Moram igrati igru sa svakim pojedinačno, moram im se uvući pod kožu, moraju me zavoljeti. Sad je plan postati dio čopora“, poručio je Davor, prvo se želeći zbližiti s Dorotejom, Manuelom i Darkom. „Prvi tjedan sam malo testirao, nisam bio ja. Sad mislim krenuti“, dodao je i Goran, koji je s njim pripao plavoj obitelji.

Iste misli motale su se po glavi i Stjepanu i Dariju, novim stanovnicima štale. Smatrali su kako je Rebecca ondje najslabija karika, a bojali su se i da će im trebati dosta vremena kako bi se uklopili u već formiranu ekipu farmera. Marija su označili kao osobu koja ih prva želi eliminirati i to pokazuje od prvog dana. U isto vrijeme, i Nikolina, Mario i Ivan tračali su pridošlice, poručivši da im se sviđa koliko su marljivi, no vrijeme će pokazati što i kako dalje. „Ne bih glasao za njih jer su novi, neka malo vide... Bolje se prvo Rebecce riješiti“, poručio je vođa Ivan neočekivano.

FOTO Nova epizoda reality showa "Farma"

Manuela je plavcima najavila da je danas zadnji dan njezine vladavine, a novi vođa birat će se ispred nje. Proglasila je i predizbornu šutnju, kako bi sve bilo po propisima, a zatim prozivala svakog od svojih sustanara i, uz njihov glas, postavljala im škakljiva pitanja.

Slijedilo je i prebrojavanje glasova, a novi vođa postala je Doroteja!

Narančastoj obitelji stigla je videoporuka koju je poslala izbačena Iman, a u njoj je bilo ime novog vođe obitelji. „Zaslužuje ići što dalje i želim ga spasiti što duže... Znam da će zadaci biti odrađeni – Mario“, poručila je, a i ostali su se složili da je to sjajan izbor. On im je poručio da će ih izbaviti iz štale, a Ivana je postavio za svoju desnu ruku. Na imanje je stigao mentor Marinko i pozvao nove vođe te im objasnio kako će od pokošene trave koju su sušili protekli tjedan morati napraviti plast sijena. Mario i Doroteja pažljivo su slušali upute. „Ocjenjivat ću izgled tog plasta, veličinu, funkcionalnost. Ima puno detalja na koje treba obratiti pozornost“, kazao im je, a vođe su odmah svojim članovima otišle prenijeti sve vijesti. „Imat ćemo posla od jutra do preksutra“, zaključili su, a Mario je priznao kako se boji da neće svi igrati fer.

Narančasta obitelj nije gubila vrijeme, već je odmah krenula skupljati svoju pokošenu travu, no neke je uhvatio strah da nije dovoljno suha. „Stari farmeri može neće pokušati ometati naš zadatak, jer znamo se, ali ovi novi, tu je već malo sumnjivo“, smatrala je Rebecca, misleći na Davora i Gorana. Darko i Doroteja bojali su se, pak, da plavci ne uzmu dio njihovog sijena pa odlučili otići u izvidnicu. „Sumnjivo mi je zato što imaju sijena isto kao i mi, a jutros smo vidjeli da im je sva trava tamna, tako da stoji upitnik, ne znamo jesu li uzeli od nas“, pitao se Darko. „Nismo ništa ukrali... Nemojte biti ljubomorni. Bolje smo pokosili, imamo više sijena“, poručila im je Nikolina nakon što su je izravno pitali je li bilo krađe, no plavci su odlučili biti oprezni i dalje i pratiti situaciju.

Ostatak plavaca usredotočio se na izradu balirke, a Ivan i Mario tražili su prikladno drvo u šumi kako bi mogli krenuti sa zadatkom i svoju balirku odlučili raditi iza štale, kako protivnici ne bi ništa vidjeli. Kako će se novi vođe snaći u svojim ulogama, pokazat će nova epizoda 'Farme', sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan i na platformi Voyo.