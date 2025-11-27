Thompsonova supruga oglasila se na Facebooku i poslala znakovitu poruku: 'Pjevat ćemo ljudi'

Sandra Perković, supruga glazbenika Marka Perkovića Thompsona, proteklih mjeseci dosta je aktivna na društvenim mrežama, gdje često komentira sva događanja oko njenog supruga. Tako je na Facebooku podijelila i Thompsonov video u kojem komentira odluku zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da ne dopusti drugi koncert u Areni, a uz video je poslala jasnu poruku: "E ne možete tako... Pa je li moguće da 30 godina nakon rata se još uvijek borimo? Pjevat ćemo ljudi... pjevat ćemo".

Podsjetimo, Thompson je prijašnjih dana objavio dva videa na društvenim mrežama. U prvom je govorio o pjesmi "Bojna Čavoglave", a u drugom o drugom koncertu u Zagrebu.

Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa s Divljeg zapada", rekao je Thompson i između ostalog dodao da je to napad na pravni poredak Republike Hrvatske. "Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", izjavio je u videu Thompson.

Thompson je tražio dopuštenje za dodatni koncert u prosincu, ali mu to nije odobreno, nakon što je Gradska skupština donijela odluku o zabrani pozdrava "Za dom spremni" u prostorima koji su pod upravom Grada Zagreba. Na to je Thompson odgovorio da će s "Bojnom Čavoglave" i spomenutim pozdravom otvoriti koncert 27. 12. te dodao da mu "neće neka sekta određivati što smije, a što ne smije". Govoreći o gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, rečeno je: "Koncert mu je odgovarao prije izbora, a smeta nakon njih. Što je drukčije u trećem mjesecu i danas? Ništa." Organizatori su se osvrnuli i na Thompsonovu izvedbu na zagrebačkom Trgu prije koncerta na Hipodromu: "Marko je dobio poziv naših rukometaša. Nije postojao ugovor, odradio je 'pro bono', otpjevao tri pjesme. To je bio doček na koji se Marko odazvao."

Kako je Thompsonom tim naglasio, pjesma "Bojna Čavoglave" ista je kao i sve druge, s obzirom na raniju presudu suda. Vezano uz organizaciju koncerata u Areni Zagreb, Thompsonov tim podijelio je svoju prepisku s Gradom. "U službenoj komunikaciji nema riječi o zabrani." Potom, poslali su poruku gradonačelniku Tomaševiću: "Obrazložite nam razloge zašto Thompson ne može u Arenu po vama. Primijenite odluku Skupštine koju ste donijeli. Ovo što oni sada rade, to je primjena sile i zlouporaba ovlasti. Uskraćuju se temeljna ljudska prava."