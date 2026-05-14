Thompson najavio novi nastup: 'I dok bi ovakav događaj prirodno pripadao Zagrebu, koncert ove godine seli'

Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu
14.05.2026.
u 09:26

Ovu je vijest popratio dirljivom porukom te premijernim prikazivanjem kratkog dokumentarnog filma o prošlogodišnjem nastupu u zagrebačkoj Areni

Putem svojih službenih kanala na društvenim mrežama, Marko Perković Thompson obznanio je održavanje novog velikog koncerta zakazanog za 4. srpnja na stadionu u Zaprešiću. Ovu je vijest popratio dirljivom porukom te premijernim prikazivanjem kratkog dokumentarnog filma o prošlogodišnjem nastupu u zagrebačkoj Areni. "Premijerno objavljujemo mini dokumentarac koncerta iz Arene Zagreb, kao uspomenu na nezaboravnu atmosferu i energiju koja je uvijek posebno prisutna na zagrebačkim koncertima", navodi se u objavi. Uz evociranje uspomena na jedan od svojih najznačajnijih nastupa, pjevač je iznio pojedinosti o predstojećem open air spektaklu kojim će se proslaviti prva godišnjica koncerta na zagrebačkom Hipodromu, događaja koji je ostao upamćen kao "najveći komercijalni koncert u svjetskoj povijesti".

"Ujedno najavljujemo novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se 4. srpnja održati na stadionu u Zaprešiću, povodom obilježavanja prve obljetnice povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu", istaknuli su iz Thompsonovog tima. Naročit interes javnosti pobudio je segment objave u kojem se obrazlažu razlozi izmještanja koncerta iz glavnog grada.
"I dok bi ovakav događaj prirodno pripadao Zagrebu, koncert ove godine seli u Zaprešić. Jer danas, nažalost, ne vrijede ista pravila za organizaciju svih javnih događaja i mnogi osjećaju kako Zagreb više nije grad jednakih mogućnosti za sve svoje građane", stoji u priopćenju. Naglasili su kako u Zaprešiću vide idealnu lokaciju za zajedništvo i slobodno druženje. "Upravo zato, Zaprešić postaje mjesto okupljanja gdje ćemo slobodno slaviti glazbu, zajedništvo i ljubav prema domovini", zaključili su.

ZO
Zorica48
09:38 14.05.2026.

Pa kaj ako nebu dosel u Zagreb. Na Hipodromu bilo i tako malo.Zagrebcana. Hadezeov Zapresic je vrlo blizu Zagreba, pa ce obozavatelji Tomsona , Prijovicke, Cece, Brene trkom u Zapresic. Moze Tomson pjevati i u Sloveniji, Bosni, sirom Eu.

