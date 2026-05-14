Thompson najavio novi nastup: 'I dok bi ovakav događaj prirodno pripadao Zagrebu, koncert ove godine seli'

Putem svojih službenih kanala na društvenim mrežama, Marko Perković Thompson obznanio je održavanje novog velikog koncerta zakazanog za 4. srpnja na stadionu u Zaprešiću. Ovu je vijest popratio dirljivom porukom te premijernim prikazivanjem kratkog dokumentarnog filma o prošlogodišnjem nastupu u zagrebačkoj Areni. "Premijerno objavljujemo mini dokumentarac koncerta iz Arene Zagreb, kao uspomenu na nezaboravnu atmosferu i energiju koja je uvijek posebno prisutna na zagrebačkim koncertima", navodi se u objavi. Uz evociranje uspomena na jedan od svojih najznačajnijih nastupa, pjevač je iznio pojedinosti o predstojećem open air spektaklu kojim će se proslaviti prva godišnjica koncerta na zagrebačkom Hipodromu, događaja koji je ostao upamćen kao "najveći komercijalni koncert u svjetskoj povijesti".

"Ujedno najavljujemo novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se 4. srpnja održati na stadionu u Zaprešiću, povodom obilježavanja prve obljetnice povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu", istaknuli su iz Thompsonovog tima. Naročit interes javnosti pobudio je segment objave u kojem se obrazlažu razlozi izmještanja koncerta iz glavnog grada.

"I dok bi ovakav događaj prirodno pripadao Zagrebu, koncert ove godine seli u Zaprešić. Jer danas, nažalost, ne vrijede ista pravila za organizaciju svih javnih događaja i mnogi osjećaju kako Zagreb više nije grad jednakih mogućnosti za sve svoje građane", stoji u priopćenju. Naglasili su kako u Zaprešiću vide idealnu lokaciju za zajedništvo i slobodno druženje. "Upravo zato, Zaprešić postaje mjesto okupljanja gdje ćemo slobodno slaviti glazbu, zajedništvo i ljubav prema domovini", zaključili su.

*uz pomoć AI-a