Tereza Kesovija iskreno o detaljima iz svog života: 'Ja sam dijete koje je rođeno praktički bez majke'

Pjevačka diva Tereza Kesovija (83) iskreno je progovorila o detaljima svog života, svojim anđelima čuvarima te koliko ju je njezin temperament u životu koštao.

"Interesantno ali istinito. Mojim temperamentom sam znala mnogima pokazat da ne mogu baš ‘timunarit’ baš kako bi željeli. Ja inače u životu ne volim ravnu liniju. Ravna linija je nešto što je beskrajno dosadno. Zamislite da morate ići samo ravnom cestom. Mene to užasava", priznala je Tereza Kesovija u In Magazinu Nove TV.

Dodala je da ima čak nekoliko svojih 'anđela čuvara', vidljivih i nevidljivih.

"Oni moji nevidljivi su svi gore negdje i čuvaju me i ja sam uvjerena sto posto, ne može me nitko razuvjeriti da moj otac nije bdio nada mnom kad sam u tom strašnom ratu potjerana iz svog doma sa vrećicom u ruci bila u istoj ili sličnoj koloni u kojoj su bili mnogi prije mene, mnogi poslije mene, mnogi u današnje vrijeme što je najgore. Nada mnom je bdio duh mog oca. On je bio moj anđeo čuvar cijelo to vrijeme i danas, dok sam živa će bit, a onda ćemo se sresti. U to čvrsto vjerujem", kazala je i dodala:

"Ja sam jedno dijete koje je rođeno praktički bez majke. Jedan curičak koji je preživio čudom Božjim, rođeno od majke koja je već bila teško bolesna dok je mene nosila i došlo je do kraja kad me trebala već roditi. Rodila me i dva dana nakon toga umrla je jer nije izdržala. Nije mi bilo lako, pogotovo mi nije bilo lako da je nemam, da je neću nikad vidjeti", ispričala je Tereza, a onda dodala da kad čovjek raste, raste i taj jedan prkos i inat prema životu koji i dalje želi biti okrutan prema čovjeku, a čovjek mu ne dozvoljava, već kaže da će sam vladati svojim životom i tako živi.

VIDEO>>Antonia Ćosić: "Napravit ću veliki tulum u čast nominacije za Ružu"