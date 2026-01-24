Slavni glumac pušten iz pritvora: Supruga se slomila u suzama dok se on bori s optužbama za zlostavljanje

Nakon tjedan dana provedenih iza rešetaka, američki glumac i redatelj Timothy Busfield (68) izašao je iz pritvora. Sudac David Murphy donio je odluku da se zvijezda serija "Zapadno krilo" i "Thirtysomething" te filma "Polje snova" može braniti sa slobode dok čeka daljnji tijek postupka zbog teških optužbi za seksualno zlostavljanje djece. Tijekom ročišta, Busfield se u sudnici pojavio u narančastom zatvorskom kombinezonu i s lisičinama na rukama, a iz galerije ga je promatrala supruga, glumica Melissa Gilbert, poznata po ulozi Laure Ingalls u seriji "Mala kuća u preriji". Nakon što je sudac objavio odluku o puštanju na slobodu, Gilbert je briznula u plač od olakšanja, a kasnije je ispred sudnice zahvalila sucu i svima koji su njezinoj obitelji pružili podršku. Nakon objave odluke kamere su zabilježile kako tiho izgovara: "Hvala ti, Bože."

Busfield se suočava s dvije točke optužnice za kriminalni seksualni kontakt s maloljetnikom i jednom točkom za zlostavljanje djeteta. Tužiteljstvo tvrdi da je glumac neprimjereno dodirivao dvojicu dječaka, tada sedmogodišnje i osmogodišnje blizance, na setu popularne Foxove serije "The Cleaning Lady" ("Čistačica"), koju je režirao i u kojoj je imao sporednu ulogu. Navodni incidenti događali su se tijekom dvogodišnjeg razdoblja, između studenog 2022. i proljeća 2024. godine. Istraga je pokrenuta nakon što je liječnik iz bolnice u studenom 2024. prijavio sumnje, a dječaci su se kasnije povjerili i terapeutu. Nakon što je izdan nalog za njegovo uhićenje, Busfield se sam predao, prethodno objavivši video u kojem je sve optužbe nazvao "užasnim lažima" i poručio da se namjerava boriti kako bi dokazao svoju nevinost.

Tijekom ročišta, zamjenica okružnog tužitelja Savannah Brandenburg-Koch žestoko se protivila njegovom puštanju, tvrdeći da Busfield predstavlja opasnost za zajednicu i da postoji "obrazac neprimjerenog ponašanja". U prilog svojoj tezi spomenula je i ranije optužbe za seksualni napad koje su protiv njega iznijele dvije odrasle žene, a koje nikada nisu rezultirale kaznenim progonom. Naglasila je kako su iskazi dječaka specifični i detaljni, opisujući navodno zlostavljanje koje je Busfield, kako tvrde, prikrivao kao "igru i škakljanje". Tužiteljstvo je ustrajalo na tome da ne postoje uvjeti pod kojima bi zajednica bila sigurna ako se Busfield nađe na slobodi.

S druge strane, obrana je iznijela potpuno drugačiju priču, tvrdeći da su cijeli slučaj "proizveli" roditelji dječaka iz osvete. Prema riječima Busfieldove odvjetnice Amber Fayerberg, majka i otac dječaka su "prevaranti" koji su se odlučili osvetiti redatelju nakon što njihovi sinovi nisu pozvani na snimanje posljednje sezone serije. Kao ključni dokaz, obrana je u sudnici pustila audio snimke policijskog ispitivanja u kojima su oba dječaka eksplicitno negirala da ih je Busfield ikada dodirivao po intimnim dijelovima tijela. Odvjetnica je istaknula kako su dječaci žrtve, ali ne Busfielda, već vlastitih roditelja, spominjući njihove ranije probleme sa zakonom, uključujući očeve presude za prijevaru. Obrana je također sudu predala više od 70 pisama podrške Busfieldovih kolega i prijatelja te navela da je glumac prošao poligrafsko testiranje na kojem je dokazana njegova nevinost.

Sudac David Murphy na kraju je presudio u korist obrane, navodeći da "s ograničenim informacijama koje ima pred sobom, težinu dokaza protiv optuženika u ovom trenutku može okarakterizirati kao neutralnu". Obrazložio je kako ne postoje dokazi o prethodnom obrascu kriminalnog ponašanja koji bi uključivao djecu, niti dokazi koji bi upućivali na to da bi Busfield mogao počiniti nove zločine dok čeka suđenje. Iako je priznao da su optužbe "inherentno opasne", zaključio je da još nisu dovoljno provjerene unutar pravosudnog sustava. Busfieldu je dopušteno da se vrati kući, no pod strogim uvjetima koji uključuju redovito javljanje nadzornoj službi u Albuquerqueu, zabranu posjedovanja oružja, konzumacije alkohola i droga te strogu zabranu bilo kakvog kontakta s navodnim žrtvama i njihovim obiteljima.

Bez obzira na ishod suđenja, karijera proslavljenog glumca već je pretrpjela golemu štetu. Televizijska kuća NBC povukla je emitiranje epizode popularne serije "Zakon i red: Odjel za žrtve" u kojoj je Busfield imao gostujuću ulogu, ironično, kao sudac. Izbačen je i iz postprodukcije filma "You Deserve Each Other", a njegova agencija za talente raskinula je suradnju s njim. Njegova odvjetnica Fayerberg u sudnici je izjavila da je Busfield postao "persona non grata" i da je njegova karijera uništena samim činom optužbe, neovisno o konačnoj presudi. Sljedeće ročište zakazano je za 29. siječnja, kada će tužiteljstvo morati iznijeti dovoljno dokaza da postoji osnovana sumnja kako bi se postupak mogao nastaviti prema suđenju.