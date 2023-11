Taylor Sheridan je ovaj put kročio u temu snage žene te njenog položaja u islamu i dobro je to izgurao

Special Ops: Lioness, SkyShowtime

To je taj Taylor Sheridan. Dugo već televizijski format nije vidio ovakvog autora s toliko svestranosti i talenta da može napraviti nevjerojatno dobru western epopeju, priču o zatvorskom sustavu, mafijašku priču u kojoj je Stallone ispao valjda najbolje od Rockyja, a sada je tu i jedna serija o tajnim operacijama u kojima dominiraju žene a pod okriljem su tajnih službi, odnosno CIA-e. Joe, koju tumači Zoe Saldana, vodi CIA-inu postrojbu specijalnih namjena za borbu protiv terorizma. Na tom mjestu mora često donositi teške odluke u vrlo kratkom vremenu, čak i nekoliko minuta. Takav posao, očito, donosi napetosti i u njezinu obitelj a one se neće stišati novom operacijom koju joj nalažu njezini šefovi, Kaitlyn Meade koju tumači Nicole Kidman te Donald Westfield kojega glumi Michael Kelly. A to je da se marinku Cruz koja ima problema s temperamentom uključi u postrojbu s posebnim zadatkom infiltracije u krug visokopozicionirane i moćne islamističke terorističke skupine koja, izgleda, planira napad sličan onome koji se dogodio 11. rujna 2001. godine. Mi smo već uspjeli u cijelosti odgledati seriju i doista se radi o odličnom Sheridanovom uratku, iako ne na nivou na kojem je to bila serija 1883. Ali, izgleda da je on ovdje odabrao kročiti u teritorij u koji do sada nije zadirao, a to je snaga žene a onda i problem položaja žena u drugim religijama, islamu, dakle, gdje se dotaknuo i teme seksualnosti u takvom okruženju. Kako Sheridan to već zna, u seriji ima šokovitih trenutnih obrata, no kako se priča razvija sve se više okrećemo temi opisanog položaja žena. Vješto je to napravljeno, bez pretjeranog zadiranja u samu tematiku religije držeći se striktno žene koja je u ovoj seriji u za većinu gledatelja neubičajenoj poziciji vođe u opasnim zadacima često i borbenog karaktera. Zoe Saldana opet je dobra u ulozi koja joj nije nepoznata jer je se po nečem sličnom sjećamo iz solidnog akcića Colombiana dok je vrlo solidna Laysla De Oliveira kao Cruz u svojoj prvoj vrednijoj ulozi. Svakako posebnu vrijednost daju Nicole Kidman i Michael Kelly, kratko se pojavljuje i Morgan Freeman, koji se doista ne bi trebao stidjeti preuzimanja uloga jače postavljenih likova kao što je Westfield odnosno iskoristi vidljivost koju mu je dala Kuća od karata gdje je, sjećamo se, tumačio Douga Stampera. U cjelini je Special Ops: Lioness vrlo dobra serija u kojoj si je Taylor Sheridan zahvaljujući kapitalu uspjeha koji je ostvario prethodnim uratcima na televiziji kao i na velikom platnu poput Sicaria, dopustio izlet u vode gdje su se mnogi našli u neočekivanim dubinama. On ipak ima dovoljno kvalitete da to solidno izgura.

Pozlaćeno doba 2, HBO Max

Treba reći kako je “Pozlaćeno doba” jedna od doista uspjelijih povijesnih serija o dobu o kojem šira populacija malo zna, a to je druga industrijska revolucija u Sjedinjenim Državama i društvene promjene koje je ona izazvala poglavito u američkim gradovima. A te su promjene zapravo dolazak novog sloja bogataša koji se onda, logično, sukobljava sa starosjediocima i “starim novcem”. U drugoj sezoni ima jedna bitna promjena, a to je da je ne potpisuje Julian Fellowes, proslavljeni autor “Downton Abbey” i drugih uspješnica. Tako da će zanimljivo biti vidjeti hoće li gledateljima ta promjena biti vidljiva. Kako bilo, i dalje pratimo mladu Marian Brook koja dolazi u New York tetama Agnes van Rhijn i Adi Brook a koja se mimo svoje volje našla u društvenom sukobu upravo između novog i starog, ranijih bogatuna današnje svjetske metropole i novog novca kojega stara pravila previše ne zanimaju.

Lupin 3, Netflix

Vjerojatno neočekivan uspjeh francuske serije nazvane po najpoznatijem (fiktivnom) europskom lopovu ohrabrio je Netflix da nastavi s drugom pa evo sada i trećom sezonom. Omar Sy, koji ispada prilično svestranim glumcem, dobro tumači Assanea kojega inspiriraju djela upravo Arsènea Lupina, lika kojega je Maurice Leblanc osmislio još tamo početkom prošlog stoljeća. I to toliko da je, uza sve ostale kvalitete, dakako, Lupin bio najgledanijom stranom serijom na Netflixu u trenutku kada se pojavio. Priča o mladom Senegalcu, čijem je ocu bogati gazda namjestio da ode u zatvor, napisana je dobro, pa nije nikakvo čudo da je ljudi i dalje gledaju. U trećoj sezoni Assane zaključuje kako je najbolje vratiti se u Pariz po obitelj kojoj želi predložiti novi život negdje drugdje. No, kako to obično biva, stare priče još nisu zatvorene pa je Senegalac ponovo u nevolji. Interesantno, serija, svaka njezina sezona, ima i svoj soundtrack pa je tako i s trećom. Tko još nije, neka bingea sve sezone, isplativo je.

Šutnja 2, HRT

Rekli bismo kako je “Šutnja”, unatoč uspjehu “Novina”, najbolje što je izašlo iz produkcije Drugog plana. “Šutnju” gledamo u drugoj sezoni gdje postoji jedna bitna razlika u odnosu na prvu, a to je rat u Ukrajini. Odnosno, originalna trilogija Drage Hedla adaptirala se na nove okolnosti, što je i logično, te bi bilo i pomalo neozbiljno da se tako ne napravi. Osnova je i dalje ista, Vladimir Kovač i Stribor Kralj nastavljaju s istragom zločina u Osijeku čak i protiv, prije svega, Striborove volje, a istim entuzijazmom radi i Vesna Horak čiji se odnos s Vladom raspada. No, sada se svi oni suočavaju s posebnom prirodom zločina jer ubijani su neki ugledni, pa i njima bliski, osječki građani, a istraga ponovo ima svoja ograničenja. Priča sada vodi i u Beograd, u novinarsku mrežu za koju Stribor sada radi, dok je rat u Ukrajini predstavljen kroz temu izbjeglica. “Šutnja” je i u drugoj sezoni bolji dio domaće televizijske produkcije, s time da se ovaj put, barem u ove tri epizode koje smo do sada pogledali, malo više bavi likovima dok čekamo početak raspleta misterioznih ubojstava do kojega se postupno dolazi.