Tanja iz 'Ljubav je na selu' zavodi i u 'Parovima': 'Ništa od seksa tako brzo'

Tanja Šustić, zvijezda protekle sezone RTL-ovog showa "Ljubav je na selu" vrlo brzo nakon ulaska postala je i glavna zvijezda reality showa "Parovi", koji se emitira na srpskoj Happy TV.

Na zabavi u vili Tanja se nije odvajala od Milutina Radosavljevića Milija s kojim se cijelo vrijeme grlila, no nije željela ići do kraja.

- Mili, snima nas jedno 60 tisuća kamera. Ja ti nisam cura od površnih stvari - rekla mu je.. a zatim mu je sjela u krilo. Mili joj je zatim predložio da se odu seksati pod tušem.

- Ništa od seksa sa mnom tako brzo. Nisam ti ja Sanja - rekla mu je Tanja, a Mili je tada prestao s "aktivnostima".

Podsjetimo, Tanja je u "Ljubav je na selu" bila u Ekvadoru kod Daniela Granje, i premda se nije odvajala od njega, Daniel ju je poslao kući. Nakon dolaska u "Parove" ispričala je svoju tešku životnu priču.

- U Hrvatsku je došla s Kosova i odrasla je u dječjem domu. - Nije me život mazio, zato izgledam starije. Rođena sam na Kosovu, za vrijeme 2002. su me preselili u Hrvatsku zbog papira jer su se punili dječji domovi i s djecom iz drugih zemalja. S tri godine sam ostala bez roditelja. Usvojile su me razne obitelji. Imala sam tri udomiteljske obitelji i jednu posvojiteljsku na duže od 10 godina - kazala je

Tanja koja je za život zarađivala i plešući na šipci.

- Ja nisam tip djevojke koji laže ljudima - 'Znaš ja sam plesala, ali nisam s nikim spavala'. Jesam. Preživljavala sam, znala sam odraditi gaže za veće novce. U nekim trenucima svi smo mi prostitutke. Makla sam se od tog posla i u Zagrebu otvorila svoj kozmetički salon - kazala je Tanja.