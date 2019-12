VIDEO Tanja iz RTL-ovih 'Zvijezda' skinula se do kraja u srpskom realityju

U kontroverzni srpski reality show 'Parovi' na sam Badnjak ušla je Tanja Šustić. Bivša natjecateljica showova 'Zvijezde ljetni hit' i 'Ljubav je na selu' odmah po ulasku u show privukla je pozornost. Tanja se naime u tajnoj sobi skinula potpuno gola, a nije joj smetalo ni to što je pored nje cijelo vrijeme stajao Uroš Anđelić, inače unuk folk pjevača Ere Ojdanića.

Srpski mediji raspisali su se kako je Tanja odlučila Uroša izazvati da imaju seksualni odnos pred kamerama, ali njemu očigledno nije bilo svejedno pa je okrenuo glavu, prenosi Alo.rs. Tanja je i ranije pokazala kako nema problema s golotinjom pred milijunskim auditorijem, a mnoge je na početku dotakla svojom potresnom pričom.

- Nije me život mazio, zato izgledam starije. Rođena sam na Kosovu, za vrijeme 2002. su me preselili u Hrvatsku zbog papira jer su se punili dječji domovi i s djecom iz drugih zemalja. S tri godine sam ostala bez roditelja. Usvojile su me razne obitelji. Imala sam tri udomiteljske obitelji i jednu posvojiteljsku na duže od 10 godina - rekla je Tanja koja je po struci profesionalna maserka, a voli i ples na šipci.

- Prošla sam svašta. Bila sam plesačica na šipci. Da se ne lažemo i ne budemo na finjaka - ima nepristojnih ponuda. Hvala Bogu, žensko si pa možeš odlučiti želiš li s nekime otići ili ne želiš. Ja nisam tip djevojke koji laže ljudima - 'Znaš ja sam plesala, ali nisam s nikim spavala'. Jesam. Preživljavala sam, znala sam odraditi gaže za veće novce. U nekim trenucima svi smo mi prostitutke. Makla sam se od tog posla i u Zagrebu otvorila svoj kozmetički salon - iskreno je priznala.

Tanja se u 'Zvijezdama' pojavila u svibnju ove godine kada je s ručnikom na glavi otpjevala Zaninu pjesmu 'Dodirni mi koljena' i pogriješila tekst. Nekoliko mjeseci kasnije ušla je u show 'Ljubav je na selu' gdje sreću pokušala pronaći u Ekvadoru kod Daniela Granje (25), no njihova ljubav nije potrajala.