Tamara nije vjerovala publici i odustala je na ovom pitanju o Franji Ferdinandu i caru Franji Josipu

Tamara Zaninović Šošić bila je prva natjecateljica u večerašnjem kvizu "Tko želi biti milijunaš?". Do tisuću kuna došla je glatko točnim odgovorima na prvih pet pitanja, a na prvu zapreku je naišla na pitanju koje je donosilo 16 tisuća kuna. Nije znala koja je država - Kambodža, Malezija, Singapur ili Tajland - dobila nadimak nakon što ju je indonežanski predsjednik usporedio s "malom crvenom točkom".

Odlučila je potražiti pomoć džokera zovi te je nazvala supruga u nadi kako će on znati točan odgovor. Međutim, vrijeme je iscurilo i poziv je prekinut prije nego joj je suprug ponudio odgovor. Odlučila je iskoristiti na ovom pitanju i džoker pola-pola i kao ponuđeni odgovori su joj ostali Kambodža i Singapur. Nije bila sigurna ali odlučila je riskirati i ponudila je Singapur kao točan odgovor i rizik se ovaj put isplatio te je osvojila 16 tisuća kuna.

Pitanje za 32 tisuće kuna je glasilo: Kako je nadvojvoda Franjo Ferdinand dozivao cara Franju Josipa? Ponuđeni odgovori su bili: Brate, Očuše, Djede i Striče. Tamara je zatražila pomoć publike i njih 53% odlučilo se za odgovor Striče, 20% za Djede, 15% za Očuše, a 12% za Brate. Nije bila sigurna da je publika u pravu kada tvrdi da je točan odgovor Striče, a kako ni sama nije bila sigurna koji je odgovor točan odustala je i osvojila 16 tisuća kuna. Na kraju je rekla kako bi njezin odgovor bio Djede i nije bila u pravu jer je točan odgovor bio Striče kako joj je i sugerirala većina u publici.

Filip Furlan je bio sljedeći natjecatelj kojem je pomoć džokera zatrebala na pitanju za 2000 kuna. Gdje su se našli nogometaši koji su nakon poraza glave skupili tek negdje između Bukovice i Ravnih kotara, glasilo je pitanje na koje su bili ponuđeni odgovori: u istarskom indirektu, u karlovačkom korneru, u požeškom penalu ili u zadarskom zaleđu. Da je točan odgovor “u zadarskom zaleđu” smatralo je 60% publike. Za “požeški penal” bilo ih je 16%, “karlovački korner” 14% i “istarski indirekt” 10%. Filip je poslušao publiku. Na pitanju za osam tisuća kuna potrošio je dva džokera.

Koji je bend gitarist John Frusciante dvaput napustio i dvaput mu se vraćao bilo je pitanje za 8000 kuna, a odgovori su glasili - Kings of Leon, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine ili Queens of the Stone Age? Njegov džoker zovi nije znao odgovor pa je iskoristio i pola-pola i ostali su mu odgovori Kings of Leon i Red Hot Chili Peppers. Filip je odlučio odustati, a kada ga je voditelj Tarik Filipović pitao što bi odabrao od dva preostala odgovora, rekao je Red Hot Chili Peppers što je bio točan odgovor.